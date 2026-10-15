Teatro Municipal Joel Barcellos recebe a segunda noite do Festival Novos Talentos, edição gospel, nesta quinta-feira, em Rio das Ostras - Foto: Reprodução da Internet

Teatro Municipal Joel Barcellos recebe a segunda noite do Festival Novos Talentos, edição gospel, nesta quinta-feira, em Rio das OstrasFoto: Reprodução da Internet

Publicado 15/10/2026 10:41

A fé vai ganhar voz e espaço no palco do Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das Ostras. Nesta quinta-feira (15), às 19h30, o público poderá acompanhar a segunda noite do 2º Festival Novos Talentos , na edição gospel, que abre uma sequência de apresentações musicais até sábado (17). A programação também terá a jovem cantora Lara Jardim e a artista Andreza Costa, com espetáculos que passeiam por diferentes estilos da música brasileira.

Festival gospel abre espaço para novos talentos

A noite desta quinta será dedicada à música cristã, em uma iniciativa que busca valorizar novos artistas e ampliar as oportunidades para quem deseja mostrar seu talento no segmento gospel. O festival integra a programação cultural de outubro e pretende dar visibilidade a vozes que encontram na música uma forma de expressão da fé.

Na sexta-feira (16), será a vez de Lara Jardim subir ao palco com o show “Notas de um Brasil”. A cantora celebrará seus 13 anos com uma apresentação solo, que propõe uma viagem pela diversidade musical brasileira. O repertório passeará por diferentes épocas, estilos, compositores e intérpretes que ajudaram a construir a identidade sonora do país.

Andreza Costa encerra a agenda com MPB e sertanejo

No sábado (17), às 20h, Andreza Costa ficará responsável pelo encerramento da programação com o espetáculo “Ela do Jeito Dela”. A cantora será acompanhada por uma banda, sob a produção do maestro André Morais, em um show que reunirá sucessos da Música Popular Brasileira (MPB) e do sertanejo.

A proposta é levar ao público interpretações marcantes, com personalidade e mistura de estilos, para fechar a sequência de apresentações no teatro.

Com música cristã, celebração da cultura brasileira e repertórios populares, a programação reúne diferentes públicos no mesmo espaço cultural. O 2º Festival Novos Talentos, edição gospel, faz parte das atividades previstas para todo o mês de outubro.