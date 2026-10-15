Feirinhas reúnem compras, gastronomia e lazer Na Praça do Mariléa, a feira funciona das 18h às 22h. Já a Feirinha do Centro, na Avenida Amazonas, abre mais cedo, das 16h às 22h. Os dois espaços reúnem expositores e permitem que o público aproveite diferentes opções de compras e alimentação durante o fim de tarde e à noite.
Para os turistas, as feirinhas também podem fazer parte do roteiro de visita ao município, com a possibilidade de conhecer produtos e serviços locais. Para os comerciantes, representam uma oportunidade de contato direto com o público e de apresentação de seus produtos.
Comércio local ganha espaço na experiência turística O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, destaca a importância desses ambientes para aproximar consumidores e empreendedores e estimular a economia do município.
“As feirinhas são espaços que aproximam moradores, turistas e empreendedores. Além de oferecerem opções de compras, gastronomia e lazer, ajudam a valorizar quem empreende em Rio das Ostras e contribuem para movimentar a economia local”, afirmou.
A Feirinha do Mariléa fica na Praça do Mariléa e funciona às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 18h às 22h. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @feirinhadomarilea.ro. Já a Feirinha do Centro está localizada na Avenida Amazonas, no Centro, e abre nos mesmos dias, das 16h às 22h. O perfil nas redes sociais é @feirinhadocentro.ro.
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