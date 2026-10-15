Feirinhas do Mariléa e do Centro reúnem opções de compras, gastronomia e lazer e ajudam a movimentar o comércio - Foto: Divulgação

Feirinhas do Mariléa e do Centro reúnem opções de compras, gastronomia e lazer e ajudam a movimentar o comércioFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2026 10:28

Compras, gastronomia e lazer se encontram em dois espaços de Rio das Ostras que ajudam a movimentar o comércio local . A Feirinha do Mariléa e a Feirinha do Centro funcionam às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, com opções para moradores e turistas que desejam conhecer produtos, serviços e sabores da cidade. Além de ampliar as alternativas de passeio, as feiras oferecem aos empreendedores a oportunidade de divulgar seus trabalhos, atrair clientes e fortalecer os negócios.

Feirinhas reúnem compras, gastronomia e lazer

Na Praça do Mariléa, a feira funciona das 18h às 22h. Já a Feirinha do Centro, na Avenida Amazonas, abre mais cedo, das 16h às 22h. Os dois espaços reúnem expositores e permitem que o público aproveite diferentes opções de compras e alimentação durante o fim de tarde e à noite.

Para os turistas, as feirinhas também podem fazer parte do roteiro de visita ao município, com a possibilidade de conhecer produtos e serviços locais. Para os comerciantes, representam uma oportunidade de contato direto com o público e de apresentação de seus produtos.

Comércio local ganha espaço na experiência turística

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, destaca a importância desses ambientes para aproximar consumidores e empreendedores e estimular a economia do município.

“As feirinhas são espaços que aproximam moradores, turistas e empreendedores. Além de oferecerem opções de compras, gastronomia e lazer, ajudam a valorizar quem empreende em Rio das Ostras e contribuem para movimentar a economia local”, afirmou.

A Feirinha do Mariléa fica na Praça do Mariléa e funciona às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 18h às 22h. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @feirinhadomarilea.ro. Já a Feirinha do Centro está localizada na Avenida Amazonas, no Centro, e abre nos mesmos dias, das 16h às 22h. O perfil nas redes sociais é @feirinhadocentro.ro.