Equipes do SAAE realizam serviços de manutenção na rede de drenagem em bairros de Rio das Ostras e no Hospital Municipal - Foto: Divulgação

Equipes do SAAE realizam serviços de manutenção na rede de drenagem em bairros de Rio das Ostras e no Hospital MunicipalFoto: Divulgação

Publicado 14/10/2026 12:13

Problemas na rede de drenagem exigem atenção para evitar transtornos nas ruas e prejuízos à rotina dos moradores. Em Rio das Ostras, equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) executam serviços de manutenção em diferentes bairros, com troca de manilhas, limpeza de estruturas e desobstrução de ralos.

As frentes de trabalho alcançam o Operário, Ouro Verde, Nova Cidade e Costazul. As equipes também concluíram a recuperação de um trecho da rede no Hospital Municipal Dra. Naelma Monteiro, em Parque Zabulão.

Veja onde as equipes atuam

Na Travessa Iguaçu, no bairro Operário, o serviço inclui a substituição de manilhas e a recuperação de um ponto de afundamento. Em Ouro Verde, as equipes fazem a limpeza de caixas-ralo e poços de visita da rede de drenagem.

Já na Rua Santo Antônio, em Nova Cidade, os trabalhos reúnem a troca de manilhas e a limpeza de caixas-ralo e poços de visita. Na Rua Nei Cardoso, em Costazul, o foco é a desobstrução dos ralos.

Outra intervenção ocorreu no Hospital Municipal Dra. Naelma Monteiro, em Parque Zabulão, onde o SAAE providenciou a recuperação do afundamento de uma manilha.

As ações integram o trabalho contínuo de manutenção da rede de drenagem do município. Segundo a proposta do serviço, a conservação dessas estruturas busca antecipar possíveis problemas e contribuir para a qualidade de vida da população.

Moradores podem denunciar ligações clandestinas

Além dos serviços de manutenção, o SAAE destaca a importância da participação dos moradores na preservação do sistema de saneamento. Irregularidades, como ligações clandestinas de esgoto, podem ser denunciadas pelo telefone (22) 2771-6422.

A orientação é comunicar situações irregulares para que o órgão responsável possa tomar conhecimento e avaliar as providências necessárias.