Vendedor de laranjas deixou o caminhão para ajudar a salvar menino que se afogava em praia de Rio das Ostras - Foto: Reprodução de Vídeo

Vendedor de laranjas deixou o caminhão para ajudar a salvar menino que se afogava em praia de Rio das OstrasFoto: Reprodução de Vídeo

Publicado 14/10/2026 11:52 | Atualizado 14/10/2026 11:53

Um gesto de coragem interrompeu a rotina de um vendedor de laranjas e foi decisivo para o resgate de um menino em uma praia de Rio das Ostras , na Região dos Lagos. Ao perceber que a criança se afogava e que o pai não conseguia alcançá-la, o homem deixou o caminhão e correu em direção ao mar para prestar socorro.

O episódio ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nesta quarta-feira (14), que tornou pública a ação do vendedor e a mobilização de outras pessoas para ajudar no salvamento.

Vendedor abandona caminhão para socorrer criança

Segundo as informações divulgadas, o vendedor percebeu a dificuldade do pai para chegar até o filho, que estava em situação de afogamento. Diante da emergência, ele não hesitou: deixou o veículo e entrou em ação para tentar salvar o menino.

A iniciativa também motivou outras pessoas a entrar na água e participar do resgate. A mobilização foi fundamental para o atendimento à ocorrência, e a ação conjunta garantiu que a criança fosse retirada da situação de perigo.

O relato destaca a atitude do trabalhador, que interrompeu suas atividades para ajudar uma família em um momento de desespero.

Vídeo dá visibilidade ao resgate em Rio das Ostras

A divulgação das imagens nesta quarta-feira (14) levou o caso ao conhecimento do público e destacou a participação do vendedor e das demais pessoas que auxiliaram no salvamento.

As informações disponíveis não detalham o estado de saúde do menino após o resgate, nem informam a identidade do vendedor, a praia exata onde ocorreu o episódio ou se houve atendimento médico no local.

O caso reforça a importância de agir com cautela diante de situações de afogamento. A recomendação é acionar os guarda-vidas ou os serviços de emergência, já que entrar na água sem preparo pode colocar também quem tenta ajudar em risco.