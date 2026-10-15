Ações de fiscalização em Rio das Ostras identificaram dois veículos que faziam transporte turístico sem autorização municipal - Foto: Divulgação

Ações de fiscalização em Rio das Ostras identificaram dois veículos que faziam transporte turístico sem autorização municipalFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2026 10:34 | Atualizado 16/10/2026 11:33

Dois veículos que realizavam transporte turístico sem autorização do município foram notificados durante ações de fiscalização em Rio das Ostras , entre os dias 10 e 13 de outubro. As abordagens ocorreram em Costazul e no Jardim Campomar, nas proximidades do Trevo, como parte das operações de ordenamento do setor.

As ações ficaram a cargo de equipes da Secretaria Municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, que percorreram diferentes pontos da cidade para fiscalizar o serviço e verificar possíveis irregularidades.

Veículos foram notificados em dois pontos da cidade

As notificações atingiram veículos que realizavam transporte de turistas sem a autorização municipal exigida para a atividade, conforme as informações divulgadas pela Secretaria. Um dos locais fiscalizados foi Costazul, enquanto a outra ocorrência foi registrada no Jardim Campomar, próximo ao Trevo.

O balanço informado aponta dois veículos notificados no período. Não foram divulgados detalhes sobre os responsáveis pelos serviços, os modelos dos veículos ou eventuais medidas posteriores às autuações.

População pode denunciar irregularidades

Moradores que identificarem possíveis irregularidades no transporte público ou turístico podem encaminhar denúncias à Secretaria Municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana.

O atendimento está disponível pelo telefone (22) 2772-2842 e pelo e-mail ouvidoriasectran@gmail.com. Também é possível procurar presencialmente a sede da Secretaria, na Rua Niterói, nº 2.099, no Loteamento Atlântica.

A orientação é que as denúncias sejam encaminhadas pelos canais oficiais para que as informações possam chegar ao setor responsável pela fiscalização.