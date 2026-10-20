Polícia Civil de Rio das Ostras investiga suspeita de violência sexual contra duas crianças - Foto: Ilustração

Polícia Civil de Rio das Ostras investiga suspeita de violência sexual contra duas criançasFoto: Ilustração

Publicado 20/10/2026 14:00 | Atualizado 20/10/2026 16:47

A denúncia de uma mãe levou a Polícia Civil a investigar um caso de suspeita de violência sexual contra duas crianças em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. O principal suspeito, padrasto das meninas, de 6 e 10 anos, foi localizado e preso nesta segunda-feira (19), em Queimados, na Baixada Fluminense, após deixar o município onde as investigações tiveram início.

Segundo informações divulgadas pela polícia, o homem é suspeito de abusar das enteadas durante aproximadamente um ano. Ele também teria ameaçado as crianças para impedir que elas revelassem os episódios. As acusações ainda dependem da apuração policial e dos procedimentos legais.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades quando a mãe das meninas procurou a 128ª Delegacia de Polícia (DP), em Rio das Ostras, para denunciar as suspeitas. A partir do relato, os agentes iniciaram as diligências para esclarecer os fatos e localizar o investigado.

Após a denúncia, o homem deixou a cidade. A fuga, no entanto, terminou em Queimados, onde os policiais conseguiram encontrá-lo. Depois da prisão, ele foi levado de volta a Rio das Ostras e, conforme as informações disponíveis, aguarda transferência para o sistema penitenciário.



A repercussão do caso também provoca preocupação entre moradores. S.N.M., de 32 anos, dona de casa, vive no município há uma década e afirma que os relatos de episódios semelhantes têm causado apreensão.

“Moro aqui há 10 anos, por ser uma cidade excelente para morar e viver, mas, de um tempo para cá, temos visto e ouvido tantos casos parecidos que assusta. Não tenho filhos, mas fico preocupada com os relatos que vez ou outra aparecem e a gente fica sabendo”, relata.



Denúncia mobilizou investigação policial

A denúncia da mãe foi fundamental para o início das apurações. A Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias dos possíveis abusos e das supostas ameaças contra as crianças.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual depoimento do investigado ou outros detalhes do inquérito. A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com o homem ou sua defesa para obter um posicionamento sobre as acusações. Até a publicação deste material, não houve sucesso. A matéria será atualizada caso novas informações sejam obtidas.

A gravidade das suspeitas reforça a importância da proteção de crianças e adolescentes e do cuidado na divulgação de informações que possam identificá-los. O caso permanece sob investigação, e o suspeito deve ser tratado como investigado até que haja uma decisão judicial.



Como denunciar suspeitas de violência infantil

Suspeitas de violência sexual contra crianças podem ser comunicadas ao Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos, ou diretamente à Polícia Civil. Em situações de risco imediato, a orientação é acionar os serviços de emergência.

A denúncia permite que os órgãos competentes avaliem os relatos, investiguem os fatos e adotem as medidas de proteção necessárias. A identidade das crianças deve ser preservada durante todo o processo.