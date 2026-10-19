Ações de Rio das Ostras no combate à violência inspiram outras cidades - Foto: Divulgação

Ações de Rio das Ostras no combate à violência inspiram outras cidadesFoto: Divulgação

Publicado 19/10/2026 10:12

O trabalho de proteção às mulheres em Rio das Ostras despertou o interesse de outro município fluminense. Nesta semana, representantes da Prefeitura de Miracema visitaram a cidade para conhecer a atuação da Patrulha Maria da Penha, trocar experiências e aprender com os procedimentos adotados no acompanhamento de casos de violência doméstica.

Ligada à Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, a patrulha recebeu a equipe de Miracema, que iniciou recentemente seu próprio serviço. A visita teve como foco o compartilhamento de conhecimentos, a análise de questões práticas e a consulta à documentação formal, com atenção aos procedimentos administrativos necessários à estruturação do trabalho.

Troca de experiências fortalece a proteção às mulheres

Durante a visita ao departamento, os representantes de Miracema conheceram a metodologia de atuação da patrulha de Rio das Ostras e os procedimentos utilizados no serviço. A iniciativa permitiu discutir experiências e esclarecer dúvidas sobre aspectos operacionais e burocráticos.

A troca entre os municípios busca contribuir para a organização do trabalho desenvolvido pelas equipes que atuam na proteção de mulheres em situação de violência doméstica.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha de Rio das Ostras, Tamires Miranda, destacou a importância do reconhecimento e da cooperação entre as cidades.

“Como Coordenadora da Patrulha Maria da Penha fico feliz de sermos referência para outros municípios. Entendemos que o combate à violência doméstica é feito em rede e que a parceria entre as cidades próximas é fundamental para esse fortalecimento”, declarou.

Guarda Civil Municipal também entrou na agenda

Após conhecer o funcionamento da patrulha, os representantes de Miracema seguiram para a sede administrativa, onde se reuniram com o secretário Carlos Menegasi.

O grupo também conheceu a estrutura administrativa e operacional da Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras, ampliando a troca de informações sobre a organização dos serviços de segurança pública municipal.

A visita reforçou a importância da cooperação entre municípios na construção de estratégias de enfrentamento à violência doméstica. O intercâmbio de experiências permite compartilhar práticas e procedimentos que podem contribuir para o desenvolvimento das equipes e para o fortalecimento da rede de proteção às mulheres.