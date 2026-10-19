Entre as funções disponíveis estão vendedor de carros e motos, pintor, manicure, assistente administrativo, corretor de imóveis, vendedor, cozinheira e musicoterapeuta - Foto: Ilustração

Entre as funções disponíveis estão vendedor de carros e motos, pintor, manicure, assistente administrativo, corretor de imóveis, vendedor, cozinheira e musicoterapeutaFoto: Ilustração

Publicado 19/10/2026 09:54

Entre as funções disponíveis estão vendedor de carros e motos, pintor, manicure, assistente administrativo, corretor de imóveis, vendedor, cozinheira e musicoterapeuta. Os interessados podem consultar a lista completa para verificar os requisitos de cada oportunidade antes de realizar a inscrição.

Cadastro gratuito exige documentos e currículo impresso

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

O cadastro é gratuito, mas exige a apresentação de documentos para a candidatura. Os interessados devem levar:

Documento de identidade com foto;

CPF;

Carteira de Trabalho, física ou digital;

Comprovante de residência atualizado;

Currículo impresso;

Certificados de qualificação profissional, caso possuam.

A recomendação é reunir toda a documentação antes de comparecer ao local, para facilitar o atendimento e o processo de inscrição.

Lista completa pode ser consultada pela internet

Quem deseja conhecer as oportunidades disponíveis e conferir as exigências de cada função pode acessar o portal oficial do Banco de Empregos de Rio das Ostras.

A consulta está disponível no endereço https://www.riodasostras.rj.gov.br/bancodeemprego.

A verificação prévia ajuda o candidato a identificar as vagas compatíveis com seu perfil profissional e a conferir os critérios exigidos para cada função. Com 494 oportunidades anunciadas nesta segunda-feira, o serviço reúne alternativas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou buscar uma nova colocação profissional.