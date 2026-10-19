Entre as funções disponíveis estão vendedor de carros e motos, pintor, manicure, assistente administrativo, corretor de imóveis, vendedor, cozinheira e musicoterapeutaFoto: Ilustração

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Douglas Smmithy
Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho tem 494 vagas à disposição em Rio das Ostras nesta segunda-feira (19). As ofertas do Banco de Empregos municipal contemplam diferentes perfis profissionais, desde candidatos ao primeiro emprego até trabalhadores com experiência em áreas operacionais.
Entre as funções disponíveis estão vendedor de carros e motos, pintor, manicure, assistente administrativo, corretor de imóveis, vendedor, cozinheira e musicoterapeuta. Os interessados podem consultar a lista completa para verificar os requisitos de cada oportunidade antes de realizar a inscrição.
Cadastro gratuito exige documentos e currículo impresso
As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.
O cadastro é gratuito, mas exige a apresentação de documentos para a candidatura. Os interessados devem levar:
Documento de identidade com foto;
CPF;
Carteira de Trabalho, física ou digital;
Comprovante de residência atualizado;
Currículo impresso;
Certificados de qualificação profissional, caso possuam.
A recomendação é reunir toda a documentação antes de comparecer ao local, para facilitar o atendimento e o processo de inscrição.
Lista completa pode ser consultada pela internet
Quem deseja conhecer as oportunidades disponíveis e conferir as exigências de cada função pode acessar o portal oficial do Banco de Empregos de Rio das Ostras.
A consulta está disponível no endereço https://www.riodasostras.rj.gov.br/bancodeemprego.
A verificação prévia ajuda o candidato a identificar as vagas compatíveis com seu perfil profissional e a conferir os critérios exigidos para cada função. Com 494 oportunidades anunciadas nesta segunda-feira, o serviço reúne alternativas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou buscar uma nova colocação profissional.