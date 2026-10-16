Projeto Onda de Diálogo começou na Escola da Onda, no Centro de Rio das Ostras, com a proposta de aproximar a gestão cultural da comunidade escolar - Foto: Divulgação

Projeto Onda de Diálogo começou na Escola da Onda, no Centro de Rio das Ostras, com a proposta de aproximar a gestão cultural da comunidade escolarFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2026 11:22

Ouvir quem vive a rotina da formação artística e transformar sugestões em propostas para a cultura local. Essa é a ideia do “Onda de Diálogo”, projeto da Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc) , iniciado na quarta-feira, 14, no Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, conhecido como Escola da Onda, no Centro.

A iniciativa abre um canal de conversa entre a presidência da Fundação e a comunidade escolar. Inicialmente, os encontros ocorrerão a cada 15 dias, com a presença da presidente da Froc, Rosemarie Teixeira, que cumprirá expediente no espaço para receber alunos, pais e professores.

No primeiro encontro, além de ouvir a comunidade, Rosemarie apresentou uma proposta de evento para 2027, quando a Fundação completará 30 anos e será celebrado o centenário de Tom Jobim.

Escuta e participação na rotina cultural

Segundo a presidente, o projeto busca aproximar a gestão da comunidade e garantir transparência por meio da escuta de ideias, sugestões e demandas relacionadas à vida acadêmica, à estrutura do Centro de Formação Artística e à agenda cultural.

A proposta também pretende fortalecer a participação das famílias na trajetória artística dos alunos e contribuir para a inclusão social. A presença de pais e responsáveis é vista como parte importante desse processo, que busca identificar necessidades e ampliar o envolvimento da comunidade nas atividades.

Propostas poderão inspirar novos projetos

O “Onda de Diálogo” também funcionará como espaço para apresentar ideias de eventos e atividades artísticas, além de ampliar a divulgação da programação cultural. Embora a escuta seja aberta, cada edição poderá abordar um tema específico.

Para que as conversas tenham continuidade, a Fundação se comprometeu a apresentar devolutivas periódicas sobre as demandas recebidas, com informações sobre as providências adotadas. A proposta é permitir que os participantes acompanhem os encaminhamentos e saibam como suas contribuições serão consideradas.