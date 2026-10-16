Representantes de Rio das Ostras e de instituições ligadas ao turismo participaram de reunião regional em Cabo Frio - Foto: Divulgação

Representantes de Rio das Ostras e de instituições ligadas ao turismo participaram de reunião regional em Cabo FrioFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2026 11:39

Rio das Ostras busca ampliar sua presença no mercado turístico por meio de parcerias com outros destinos da Região dos Lagos. Na quarta-feira (14), representantes do município participaram de uma reunião em Cabo Frio para discutir estratégias de promoção conjunta, oportunidades de cooperação internacional e medidas para transformar o interesse dos turistas em visitas efetivas à região.

O encontro reuniu gestores públicos e representantes de instituições ligadas ao setor. Entre os temas debatidos estiveram a participação regional na ABAV Expo 2027, a possibilidade de novas conexões aéreas com Salta, na Argentina, e iniciativas para aproximar os destinos do mercado do Panamá.

A reunião contou com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Pablo Kling, e a assessora técnica e turismóloga Carla Ennes. Também participaram representantes do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos, do Sebrae, do Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol e de outros municípios.

Região dos Lagos prepara estratégia para a ABAV Expo 2027

Um dos principais pontos discutidos foi a participação conjunta na ABAV Expo 2027, prevista para ocorrer no Rio de Janeiro. O estande institucional da Região dos Lagos já está reservado e terá 75 metros quadrados, com a proposta de reunir os municípios participantes em uma ação integrada de divulgação turística.

A iniciativa prevê a formação de um grupo técnico para organizar a presença regional no evento. Os participantes também discutiram estratégias de divulgação por meio de mídia segmentada e ferramentas digitais, com foco na promoção dos atrativos de cada destino.

Outra medida apresentada foi a disponibilização de um vídeo promocional da Costa do Sol nos idiomas inglês e espanhol. O material poderá ser utilizado pelos municípios em feiras, eventos e canais institucionais para alcançar públicos de outros países.

Dados e cooperação internacional entram na pauta

A aproximação com mercados internacionais também esteve em discussão, com propostas relacionadas a Salta, na Argentina, e ao Panamá. Os participantes avaliaram ainda a importância de utilizar dados estatísticos para entender a procura turística pela região e medir os resultados das campanhas.

Uma das propostas é desenvolver uma ferramenta capaz de identificar quantos potenciais visitantes, após demonstrar interesse pelos destinos, efetivamente realizam a viagem.

Para Pablo Kling, a união entre os municípios pode ampliar a visibilidade regional e criar novas oportunidades econômicas.

“A integração entre os municípios permite apresentar a Região dos Lagos de forma mais estratégica, valorizando a diversidade de atrativos de cada destino. O trabalho conjunto na promoção turística pode ampliar oportunidades de negócios, atrair visitantes e contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios.”