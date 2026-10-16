Estudantes de Rio das Ostras participam da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas neste sábado (17) - Foto: Divulgação

Estudantes de Rio das Ostras participam da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas neste sábado (17)Foto: Divulgação

Publicado 16/10/2026 11:26

Os estudantes de Rio das Ostras que avançaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) têm um novo desafio neste sábado (17). A segunda fase da competição começa às 14h10 e será aplicada em dois polos oficiais do município. Além de medalhas e menções honrosas, os participantes podem conquistar oportunidades de iniciação científica.

Provas serão aplicadas em duas escolas

Os finalistas devem comparecer ao Colégio Municipal Profª América Abdalla, no bairro Nova Esperança, ou à Escola Municipal Senhorinha de Oliveira Gomes, conhecida como Tia Lola, no Village.

A organização orienta os estudantes a confirmar com antecedência o local exato indicado para sua participação. A recomendação também é chegar antes do horário previsto para evitar imprevistos e garantir a realização da prova com tranquilidade.

Atenção ao polo de aplicação é fundamental, já que a etapa será distribuída entre as duas unidades escolares. Os candidatos devem verificar a inscrição antes de sair de casa e se organizar para chegar ao local correto.

Medalhas podem abrir portas para a iniciação científica

A segunda fase representa mais um passo para os alunos que se destacaram na etapa anterior. O desempenho na olimpíada pode render menções honrosas e medalhas de ouro, prata e bronze, como reconhecimento pelo esforço e pela dedicação à matemática.

Os estudantes medalhistas também podem conquistar o direito de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), que oferece bolsas de fomento concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A iniciativa aproxima jovens talentos do universo da pesquisa e contribui para o desenvolvimento acadêmico e científico dos participantes. Para os finalistas de Rio das Ostras, a prova deste sábado representa, portanto, uma oportunidade de reconhecimento e de acesso a novas experiências de aprendizagem.