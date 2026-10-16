Medida foi divulgada pela administração municipal - Foto: Ilustração

Medida foi divulgada pela administração municipal Foto: Ilustração

Publicado 16/10/2026 11:47

Os servidores municipais de Rio das Ostras terão reposição salarial de 4,22% a partir da folha de pagamento de outubro. A medida está prevista na Lei nº 3.293, de 14 de outubro de 2026, divulgada pela administração municipal no dia seguinte, e alcança profissionais efetivos e contratados da administração direta e indireta.

Segundo a Prefeitura, o percentual corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos 12 meses considerados. O objetivo da recomposição é atualizar os vencimentos básicos com base na inflação do período.

Reposição incide sobre o vencimento básico

A lei estabelece que o índice de 4,22% será aplicado sobre os vencimentos básicos dos servidores abrangidos pela medida. Isso significa que o percentual não representa, necessariamente, um aumento de 4,22% sobre o valor total recebido mensalmente por cada profissional.

Gratificações, adicionais e outras vantagens podem ter regras próprias de cálculo. Por isso, a incidência da reposição depende das condições previstas na legislação e das características de cada vínculo funcional.

A orientação é que os servidores confiram o contracheque referente a outubro e consultem o texto integral da Lei nº 3.293 para verificar como a recomposição será aplicada em cada caso.

Prefeitura afirma que não concedeu reposição nos três anos anteriores

De acordo com a administração municipal, não houve concessão de reposição salarial nos três anos anteriores. A medida anunciada para outubro representa, nesse contexto, uma atualização dos vencimentos básicos com base no índice informado pela gestão.

O percentual, porém, não deve ser confundido com um reajuste de 4,22% sobre todas as parcelas da remuneração. A aplicação efetiva depende das disposições legais que regem cada situação funcional.

A Lei nº 3.293, de 14 de outubro de 2026, é a referência para conferir o alcance da medida e as condições de aplicação da reposição salarial.