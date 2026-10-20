Simpósio em Rio das Ostras discutirá na Câmara prevenção e saúde diante de eventos climáticos - Foto: Divulgação

Simpósio em Rio das Ostras discutirá na Câmara prevenção e saúde diante de eventos climáticosFoto: Divulgação

Publicado 20/10/2026 14:09

Rio das Ostras terá um dia dedicado à discussão dos impactos das mudanças climáticas e dos riscos à saúde pública. Nesta quinta-feira (22), especialistas, gestores, técnicos e moradores participarão do Simpósio sobre Mudanças Climáticas – El Niño, das 8h às 17h, na Câmara Municipal , no bairro Verdes Mares. As inscrições estão abertas pela internet.

Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, o encontro pretende ampliar o conhecimento sobre o fenômeno El Niño, suas características e possíveis consequências para o município. A proposta é reunir diferentes áreas para discutir medidas de prevenção, proteção da população e preparação dos serviços públicos diante de eventos climáticos extremos.

A participação é aberta a gestores públicos, profissionais de diferentes setores e moradores interessados no tema. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://riodasostras.colab.re/service/69d940d861765bd08f8d1c63.

Especialistas discutem clima, doenças e resposta a desastres

A programação começa às 8h, com o credenciamento, seguido da abertura oficial às 9h. Às 9h45, representantes do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro (CIEVS-RJ) apresentam a palestra “Enfrentamento aos Impactos do El Niño”.

Às 10h30, a enfermeira Carmem Costa Borges, subcoordenadora regional estadual de Defesa Civil da Baixada Litorânea, aborda o monitoramento e a prevenção de eventos extremos na área da saúde.

Na sequência, às 11h10, a médica veterinária Leniane Silva Nogueira, presidente do Grupo de Resgate Técnico Animal do Estado do Rio de Janeiro (Greta-RJ), fala sobre o resgate técnico de animais em desastres.

Às 11h50, Gunavarro de Assis Felipe, assistente social, técnico de Segurança do Trabalho e diretor da Vigilância em Saúde do Trabalhador de Rio das Ostras, discute os efeitos do El Niño sobre a saúde física e mental e a segurança dos trabalhadores.

Tarde terá foco na prevenção e nas ações municipais

Após o intervalo para almoço, das 12h20 às 14h, a programação será retomada com uma análise do panorama epidemiológico municipal diante das mudanças climáticas. A palestra será ministrada pela enfermeira sanitarista Rayara Mozer Dias, às 14h.

Às 14h25, a médica veterinária Maria Christina Silva Vianna de Souza, assessora técnica da Vigilância em Saúde, apresentará medidas de prevenção às arboviroses, doenças como dengue, zika e chikungunya, diante dos possíveis efeitos do El Niño.

Às 14h50, o subtenente do Corpo de Bombeiros Edmilson Silva Martins, subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Rio das Ostras, falará sobre a atuação municipal para reduzir os impactos dos eventos climáticos.

A partir das 15h20, uma mesa-redonda reunirá representantes das secretarias municipais de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, da Defesa Civil municipal e estadual, da Secretaria de Estado de Saúde, do Greta-RJ e da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. A mediação ficará a cargo de Nirvana Braga, superintendente de Vigilância em Saúde do município.

O encerramento está previsto para as 17h. A iniciativa busca fortalecer o diálogo entre especialistas, poder público e população para ampliar a prevenção e a capacidade de resposta de Rio das Ostras diante dos desafios climáticos.