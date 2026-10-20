Edital destina R$ 40 mil a figurinos e cenários de produções da Escola da Onda - Foto: Divulgação

Edital destina R$ 40 mil a figurinos e cenários de produções da Escola da OndaFoto: Divulgação

Publicado 20/10/2026 14:13

A produção de espetáculos da Escola da Onda terá reforço de R$ 40 mil em recursos públicos. A Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc) abre nesta sexta-feira (23) as inscrições para o Edital de Fomento à Produção de Cenários, Figurinos e Elementos Cênicos, com oportunidades para agentes culturais do município.

Os interessados terão até as 18h do dia 16 de novembro para apresentar suas propostas. O cadastro é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet, no endereço www.culturagov.com.br/froc, onde também está disponível o edital completo.

Podem participar pessoas físicas, pessoas jurídicas, microempreendedores individuais (MEIs) e coletivos culturais, desde que comprovem residência e atuação em Rio das Ostras há pelo menos um ano.

Três projetos receberão recursos para espetáculos

O edital divide o investimento em três categorias, destinadas a produções do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, conhecido como Escola da Onda. Cada modalidade prevê a seleção de uma proposta.

A primeira categoria reserva R$ 8 mil para a confecção, as provas, os ajustes e a entrega dos figurinos do espetáculo “Sinfonia Sonho”. A proposta deve valorizar a identidade visual de cada personagem.

A segunda prevê R$ 16 mil para o desenvolvimento, a confecção e a entrega de figurinos e cenografia da montagem “Entre o Rio e o Mar”. O projeto cênico utiliza elementos com funções específicas na dramaturgia: o chão delimita o território, a escada estabelece a verticalidade e as portas representam a relação entre os espaços público e privado.

A terceira categoria também destina R$ 16 mil à criação e à entrega dos figurinos do Balé Jovem da Onda. A companhia reúne estudantes dos níveis intermediário e avançado e funciona como etapa de transição entre a formação técnica oferecida pela Escola da Onda e o mercado profissional da dança.

Como participar do edital cultural

Os proponentes devem consultar as regras, os critérios de seleção e as demais exigências no edital completo, disponível em www.culturagov.com.br/froc. O prazo termina às 18h de 16 de novembro, e a inscrição não tem custo.

Dúvidas podem ser encaminhadas à equipe da Fundação Rio das Ostras de Cultura pelo e-mail politicaspublicas@froc.rj.gov.br ou pelo telefone (22) 2764-7676.