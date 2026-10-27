Guarda Civil Municipal recebe novos equipamentos e terá treinamento específico para uso - Foto: Divulgação

Guarda Civil Municipal recebe novos equipamentos e terá treinamento específico para usoFoto: Divulgação

Publicado 27/10/2026 14:34 | Atualizado 27/10/2026 14:35

A Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras recebeu 139 armas de choque do tipo TASER e 330 sprays de pimenta para ampliar os recursos disponíveis no atendimento a ocorrências. A utilização dos dispositivos será acompanhada por uma etapa de capacitação dos agentes , prevista para começar na próxima semana e destinada a todos os integrantes da corporação. A proposta é preparar os profissionais para utilizar os equipamentos de forma técnica, responsável e dentro dos limites legais, com foco na segurança e na preservação da vida.

A entrega faz parte das ações da administração municipal para reforçar a estrutura da Guarda e oferecer alternativas de atuação em situações de risco. Os dispositivos são classificados como instrumentos de menor potencial ofensivo em comparação com armas de fogo, mas exigem treinamento específico, avaliação das circunstâncias e respeito aos protocolos operacionais.

O prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou que a compra dos equipamentos precisa caminhar junto com a preparação dos profissionais. Segundo ele, a intenção é ampliar os recursos disponíveis para os agentes e garantir melhores condições de trabalho.

“Estamos fortalecendo a nossa Guarda Civil Municipal com novos equipamentos, mais estrutura e, principalmente, treinamento. Já na próxima semana, vamos começar a preparar nossos guardas para utilizar esses instrumentos com responsabilidade. Queremos nossos profissionais cada vez mais capacitados, com melhores condições de trabalho e preparados para proteger a população. Segurança Pública é uma prioridade da nossa gestão”, afirmou.

A capacitação será uma etapa importante antes da utilização dos novos dispositivos pela corporação. O treinamento deverá abordar o funcionamento dos equipamentos, os procedimentos de segurança e os critérios que orientam o emprego desses recursos durante abordagens e atendimentos.

Capacitação vai orientar uso dos dispositivos

O treinamento previsto para a próxima semana contemplará todos os agentes da Guarda Civil Municipal. A formação incluirá conteúdos teóricos e práticos, com orientações sobre o funcionamento das armas de choque e dos sprays de pimenta, além dos cuidados necessários durante as operações.

A preparação também deverá abordar os protocolos de utilização e os limites legais para o emprego dos equipamentos. A avaliação de cada ocorrência será fundamental para definir a conduta dos agentes, considerando as circunstâncias, os riscos envolvidos e a necessidade de preservar a integridade das pessoas.

Embora sejam apresentados como alternativas de menor potencial ofensivo, os dispositivos não eliminam os riscos de uma abordagem. Por isso, a capacitação e o cumprimento das normas são aspectos essenciais para reduzir a possibilidade de uso inadequado e garantir que os recursos sejam empregados de maneira proporcional à situação.

O secretário de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi, ressaltou que os novos equipamentos ampliarão as opções de atuação dos profissionais durante as ocorrências.

“Estamos recebendo equipamentos que vão ampliar os recursos disponíveis para os nossos agentes e contribuir para a segurança durante as ocorrências. A capacitação será fundamental para garantir que todos saibam utilizar esses instrumentos de forma técnica e responsável, respeitando os protocolos e priorizando a preservação da vida”, destacou.

A formação dos agentes integra o processo de preparação para o uso dos dispositivos. A orientação é que a atuação siga critérios técnicos e legais, com atenção à segurança dos próprios guardas e da população.

Novas viaturas também reforçam a estrutura da Guarda

A entrega das armas de choque e dos sprays de pimenta faz parte de um conjunto de medidas para ampliar a estrutura operacional da Guarda Civil Municipal. Recentemente, a corporação também recebeu nove novas viaturas, destinadas a diferentes frentes de trabalho.

Entre os serviços contemplados estão a Ronda Escolar, a Patrulha Maria da Penha, o patrulhamento e a fiscalização do trânsito. Os veículos ampliam os recursos disponíveis para as equipes que atuam em diferentes áreas do município.

A combinação entre equipamentos, veículos e capacitação busca oferecer melhores condições de trabalho aos agentes e ampliar a capacidade de resposta da corporação diante das demandas cotidianas. As ações envolvem tanto o atendimento a ocorrências quanto atividades de proteção à população e ordenamento público.

Com os novos dispositivos, a Guarda passa a contar com mais alternativas para determinadas situações de risco. A efetividade da medida, porém, dependerá também da formação dos profissionais, do respeito aos protocolos e da aplicação adequada dos recursos em cada ocorrência.

A administração municipal afirma que o reforço estrutural tem como objetivo aprimorar o trabalho da corporação. A capacitação prevista para começar na próxima semana será uma das etapas centrais para orientar o uso responsável dos equipamentos entregues.