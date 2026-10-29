Festival de Covers terá shows gratuitos na Lagoa do Iriry, em Rio das Ostras - Foto: Montagem - Divulgação

Festival de Covers terá shows gratuitos na Lagoa do Iriry, em Rio das OstrasFoto: Montagem - Divulgação

Publicado 29/10/2026 14:33

Os fãs de rock, pop e música brasileira já podem preparar a voz para cantar junto com alguns dos maiores sucessos de diferentes gerações. O VI Festival de Covers de Rio das Ostras será realizado de 6 a 8 de novembro, na Lagoa do Iriry , com entrada gratuita e apresentações dedicadas a artistas nacionais e internacionais. A programação inclui tributos a Amy Winehouse, Aerosmith, Chico Science e Nação Zumbi, Cazuza, Pitty, Pearl Jam e outros nomes marcantes da música.

Durante três dias, bandas e cantores vão revisitar repertórios conhecidos do público, em uma programação que combina diferentes estilos e épocas. Além dos shows, o evento terá praça de alimentação e arrecadação de alimentos não perecíveis para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Entre as atrações estão Amy Reggaehouse, com uma homenagem à cantora britânica Amy Winehouse; a banda Fever, que levará ao palco sucessos do Aerosmith; e a Ciência de Chico, dedicada à obra de Chico Science e Nação Zumbi, referências do movimento manguebeat. O cantor Valério Araújo também integra a programação com um tributo a Cazuza, conhecido por suas letras marcantes e pela trajetória na música brasileira.

A proposta do festival é reunir públicos de diferentes idades em torno de canções que atravessaram décadas. Ao mesmo tempo, o encontro abre espaço para músicos que se dedicam a homenagear artistas consagrados e amplia a visibilidade da produção musical regional.

Festival movimenta cultura e economia local

O Festival de Covers também ganhou espaço no calendário cultural de Rio das Ostras pelo impacto registrado em edições anteriores. Segundo os números divulgados pela organização, o evento já reuniu mais de 300 mil pessoas ao longo de suas edições e contou com mais de 70 bandas. A movimentação econômica teria ultrapassado R$ 4 milhões por edição.

Os resultados apontados refletem o potencial de eventos culturais para movimentar diferentes setores, como comércio, hospedagem, alimentação e economia criativa. A presença de visitantes também pode ampliar a circulação de público em estabelecimentos locais durante os dias de programação.

Outro destaque é a participação de artistas da região. Ao abrir espaço para bandas e músicos que apresentam repertórios de grandes nomes da música, o festival contribui para dar visibilidade a esses trabalhos e criar oportunidades de apresentação diante de um público maior.

A programação gratuita também facilita o acesso aos shows e amplia as possibilidades de participação de moradores e turistas. A arrecadação de alimentos acrescenta uma iniciativa solidária à agenda, com a coleta de donativos destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A sexta edição é realizada pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, em correalização com a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras. A produção está a cargo da TT Produções e Eventos. O festival conta ainda com apoio institucional da Prefeitura de Rio das Ostras, da Câmara Municipal, do Experimente Rio das Ostras e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Confira a programação completa dos shows

Na sexta-feira, 6 de novembro, as atividades começam às 18h, com DJ. Às 20h, a banda Equalize sobe ao palco para apresentar um tributo à cantora Pitty. A noite termina às 22h30, com a Black Circle e um repertório dedicado ao Pearl Jam.

No sábado, 7 de novembro, a programação começa mais cedo, às 13h, com a banda Durden, que interpreta músicas do Arctic Monkeys. Às 15h, será a vez da Markyze homenagear o Charlie Brown Jr. Na sequência, às 16h30, MKZ e Igor Carvalho apresentam um tributo ao grupo O Rappa.

Às 18h, o Rockstreet Boys leva ao palco um show dedicado às boy bands. A banda Fever assume a programação às 20h, com sucessos do Aerosmith. Para encerrar o segundo dia, às 22h30, Amy Reggaehouse apresenta canções de Amy Winehouse.

No domingo, 8 de novembro, os shows começam às 15h, com Cida Garcia interpretando sucessos de Alcione. Às 17h, a Ciência de Chico presta homenagem a Chico Science e Nação Zumbi. O especial dedicado a Lulu Santos, com Luan Schuenckel, está previsto para as 19h.

O encerramento do VI Festival de Covers será às 21h, com Valério Araújo e seu tributo a Cazuza, conhecido como o poeta exagerado. Com três dias de apresentações, o evento promete reunir diferentes gerações em torno de clássicos do rock, do pop e da música brasileira, na Lagoa do Iriry.