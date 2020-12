Governador em exercício se reuniu com secretários nesta quarta-feira Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 13:48 | Atualizado 09/12/2020 17:50

Rio - O governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), criou um grupo de trabalho para a aquisição, o planejamento, a implementação e o acompanhamento da vacinação em massa contra a covid-19 no Rio de Janeiro. A determinação está no Diário Oficial do estado desta quarta-feira. Pela manhã, Castro se reuniu com sua equipe para alinhar os planos de vacinar a população.



O grupo que vai liderar o Plano de Imunização do Rio é composto de dois membros (um titular e um suplente) das secretarias de Casa Civil, Saúde; Planejamento e Gestão; Fazenda; Defesa Civil. A coordenação ficará a cargo do representado indicado pela pasta da Saúde. O estado do Rio de Janeiro já garantiu R$600 milhões, sobra de caixa do governo, para investir na vacinação.

O grupo de trabalho, formado por secretários e técnicos de diversas pastas, tem à frente tarefas como definir a aquisição de insumos, os grupos prioritários e as fases de imunização, entre outros pontos.



Por enquanto, a intenção é que a primeira fase seja destinada a idosos e grupos de risco, além de profissionais da Saúde e da Educação. O governo também já se articula com associações comerciais e empresas que administram estacionamentos de shoppings e mercados para ampliar a capacidade da rede, usando os locais como postos de vacinação.

Publicidade

Apesar da reunião entre o governador e secretário no fim da manhã desta quarta-feira, o Governo do Estado do Rio de Janeiro não informou detalhes do encontro e nem o que foi decidido, no que se trata de questões práticas, em relação à vacinação contra a covid-19.