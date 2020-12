Por O Dia

Publicado 10/12/2020 00:00

'Foram oito meses de trabalho, e um único objetivo: aumentar o contato dos alunos do curso Técnico em Manutenção Metroferroviária com os trens". Foi assim que o aluno Luiz Alexandre Oliveira, de 25 anos, descreveu a criação do Simulador de Operação Metroferroviária na Escola Técnica Estadual (ETE) Eng. Silva Freire, localizada em Deodoro, que ficou em primeiro lugar na XIV FECTI (Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio). Ele é um dos seis projetos desenvolvidos por estudantes de duas unidades pertencentes à Faetec, na Zona Oeste, durante o ano de 2020, apesar da pandemia do novo coronavírus.

O Simulador de Operação Metroferroviária contou com a construção de um console que reproduz o painel de controle de um trem; um circuito eletrônico que dialoga com o software de simulação; além de uma reprodução pictográfica da estação de Japeri a Central, por meio de programação visual. Todo o processo ocorreu sob a orientação dos professores Paulo Arruda e Jorge Camilo.

"A ideia é aprimorar as aulas das disciplinas de operação, sinalização e material rodante, trazendo o máximo de realismo dos acontecimentos ferroviários com a utilização do simulador. Inclusive, o equipamento poderá servir para as empresas no treinamento de funcionários", garante Luiz, um dos desenvolvedores do projeto, junto aos estudantes Guilherme Paixão, de 25, e Cristiane Alves, de 41.

Para o presidente da Faetec, João Carrilho, a dedicação na confecção dos projetos, apesar de todas as adversidades de 2020, é motivo de orgulho para a instituição. "É uma alegria grande ver tantos talentos na Rede Faetec se despontando no mundo das invenções. Desde o início, todos esses jovens já eram considerados vencedores por nós. Seus esforços o levaram ao pódio", destaca.

Outra unidade, desta vez a de Santa Cruz, ganhou dois troféus na competição: os alunos também não ficaram parados esse ano, apesar de todos os desafios impostos pela Covid-19. Dois projetos em desenvolvimento na instituição de ensino ficaram entre os premiados da feira. As ideias vão desde o uso de novas tecnologias até as metodologias educacionais mais tradicionais.

Utilizando tecnologias de baixo custo, um aplicativo com o foco na educação financeira entre jovens foi um dos vencedores. o projeto recebeu o nome de Jovens no controle de seu dinheiro: um app pode ajudar?, idealizados por Sara Vitória Araujo, de 18 anos; e Laura de Cassia Santos, Gabriella Alves e Yasmin da Silva, todas com 17. As meninas receberam orientação das professoras Luciane Coutinho e Edna Santos.

"Durante uma pesquisa sobre a vida financeira dos nossos colegas da escola, percebemos que a maioria, como nós, não sabia gerenciar suas remunerações. Eles gastavam dinheiro com besteira e não conseguiam adquirir, de fato, bens duráveis. Concluímos que um app, por estarmos sempre conectados, faria muito bem esse papel de nos orientar como utilizar melhor o dinheiro e não nos deixar cair no endividamento", esclarece Gabriella, aluna do 3º ano do Técnico em Informática.

No formato mais tradicional de atividade pedagógica, o projeto Sem Preço, Mas Com Valor! também ganhou troféu na competição. Ele destina-se à promoção da conscientização ambiental dos usuários do campus da Faetec Santa Cruz a partir da realização de diversas atividades ecológicas, como o desenvolvimento de composteira, vermicomposteira, olericultura e outras.

"É com sentimento de orgulho que vejo tantos alunos da Faetec à frente de projetos científicos que foram destaque na FECTI. Isso só mostra que nossas escolas da rede seguem cumprindo a missão de despertar e incentivar cada vez mais o talento dos estudantes, de modo a impulsionar a área científica e técnica do estado, além de contribuir para um futuro melhor desses jovens", ressaltou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.