Publicado 10/12/2020 00:00

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que a população de bairros pobres é a mais atingida pela pandemia, com uma desigualdade ainda maior devido à subnotificação de casos da Covid-19. A Cidade de Deus, por exemplo, é a sétima favela com maior número de casos de coronovírus, das 25 comunidades monitoradas pelo Painel Covid-19 nas Favelas do Voz das Comunidades. Neste contexto, o Programa Jovens Construtores, em parceria com o TikTok e a BrazilFoundation, vai financiar e implementar projetos para o combate, prevenção e efeitos do vírus na região.

A iniciativa faz parte do edital InterAção, que conta com mais de 50 propostas para fortalecer a rede de jovens graduados no Programa Jovens Construtores, para que atuem como lideranças em suas comunidades, reduzindo os efeitos da Covid-19. A estimativa é de que pelo menos quatro mil pessoas sejam alcançadas por esses projetos, além da divulgação das inserções na rede social TikTok.

Para ajudar nessa conscientização, o projeto de Ana Carolina da Silva, de 22 anos, moradora da Cidade de Deus, se preocupa em alertar sobre a importância do uso das máscaras na região. A jovem pretende criar um concurso on-line de máscaras personalizadas para crianças, com premiações em brinquedos e cestas básicas. Ao participar, além do desenho, os pequenos deverão mandar um áudio explicando a importância do método como prevenção contra a transmissão do vírus.

"As pessoas mais necessitadas são sempre as que mais sofrem nessa pandemia. Com mais crianças conscientes da importância do uso da máscara, mais pais, irmãos e toda família podem ser incentivados a usar também, diminuindo o risco de contágio", explica a jovem.

Quem também vai ajudar a fortalecer essa rede de apoio é a auxiliar de creches Dayana Barbosa, de 23. Formada pelo Programa em 2016, a jovem quer focar sua ação para o maior grupo de risco da Covid-19. "Os idosos precisam de mais atenção na pandemia. Na minha área, muitos vivem em situação precária. Pensando nisso, vou ajudar com produtos de higiene, máscaras e cesta básica. Afinal, hoje estou ajudando e, amanhã, pode ser eu quem precise de ajuda. Solidariedade gera solidariedade", destaca.

Durante o mês de dezembro, as ações também vão ocupar o Complexo do Alemão, Morro dos Prazeres, Mangueira, Borel, Providência, Pavuna, Maré, Del Castilho e 29 de Março.

Realizando ações pelo Brasil desde 2010, o Programa Jovens Construtores é uma tecnologia social voltada para a formação de jovens, originalmente concebida pela organização YouthBuild e implementada nacionalmente pelo Cedaps (Centro de Promoção da Saúde), com assessoria do YouthBuild International. A missão do Jovens Construtores é contribuir para o crescimento pessoal e profissional de jovens moradores de favelas e periferias, associada à mobilização e desenvolvimento de famílias, organizações e comunidades.

"É muito importante manter ativa a rede Jovens Construtores, composta por mais de 450 jovens em todo o Rio de Janeiro, e demonstrar a importância e potência do protagonismo juvenil para a resolução de problemas complexos vividos nas comunidades cariocas", afirma Melissa Abla, coordenadora do programa.