A Secretaria de Estado da Saúde (SES) elaborou um manual explicativo para auxiliar no planejamento e retomada das atividades de comércio de rua praticados por ambulantes. Aliada ao aumento do desemprego e à atual crise econômica, a tendência é que estes centros de comércio de rua cresçam de maneira exponencial e deixem a situação ainda mais vulnerável na contenção da pandemia, dificultando a retomada comercial como um todo nas cidades.

A ação leva em consideração o momento atual e demais vírus respiratórios. Adna dos Santos Sá Spasojevic, superintendente de Vigilância Sanitária da SES, afirma que é preciso conscientizar os profissionais no combate à transmissão do novo coronavírus.

"Este manual visa conscientizar as instituições envolvidas na regulação e fiscalização de ambulantes de rua sobre a importância do treinamento e capacitação deste grupo frente aos riscos da Covid-19 e demais vírus respiratórios, bem como sensibilizar os consumidores para colaborar para a eficácia das normas de cuidados e prevenção na transmissão do novo coronavírus, desenvolvendo assim uma postura mais participativa e exigente quanto à qualidade do serviço prestado", analisa.

O manual divide o comércio de ambulantes em comerciante de ponto fixo e sem ponto fixo. Os ambulantes que trabalham com comida de rua, geralmente, se enquadram em três situações: com alimentos preparados em casa, preparados na rua e são semi-preparados em casa e com preparo final nos pontos. Cada um tem uma situação diferente.

No conceito da segurança alimentar, vários estudos demonstram que os ambulantes de alimentos necessitam de cuidados adicionais para evitar o risco de contaminação higiênico-sanitária no fornecimento do alimento preparado, devido a alguns aspectos críticos.