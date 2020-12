Centro de Duque de Caxias Reprodução

Por Aline Cavalcante

Publicado 09/12/2020 20:16

As chuvas fortes desta quarta-feira (9) deixaram ruas alagadas em vários locais da Baixada Fluminense. Os municípios mais afetados pela chuva, foram Queimados, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias e São João de Meriti.



Em Duque de Caxias, veículos ficaram ilhados em torno do Centro, até que a água abaixasse. Moradores registraram imagens da Avenida Manoel Teles alagada.



Em Queimados houve relatos de alagamentos no bairro Parque Olímpico. O mesmo aconteceu no centro de Belford Roxo.



Em Nova Iguaçu, as ruas Santa Perciliana e Ataúlfo Alves, na localidade conhecida como Cantão, e a Rua Ari Barroso, em Santa Rita, ficaram embaixo d'água.



Rua do Bairro Trezentos, em Meriti Reprodução



No início da noite desta quarta-feira a chuva caía bem fraca, mas a Defesa Civil do Município solicitou atenção redobrada para todos os moradores, inclusive aqueles que moram em região próxima a encostas e morros.

No Bairro Trezentos em São João de Meriti, comerciantes e moradores ficaram ilhados com a água que não parava de subir. Nas redes sociais, moradores de Vilar dos Teles, Parque Araruama e Jardim Metrópoles também relataram pontos de alagamentos. "Minha rua está completamente alagada", relatou uma moradora do bairro Jardim Noia.No início da noite desta quarta-feira a chuva caía bem fraca, mas a Defesa Civil do Município solicitou atenção redobrada para todos os moradores, inclusive aqueles que moram em região próxima a encostas e morros.

Publicidade

Previsão para esta quinta-feira

Segundo o Climatempo, a previsão do tempo no estado do Rio para a quinta-feira (10) é de sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. A máxima é de 28°C e a mínima é de 19°C.

Publicidade

Já o Alerta Rio, prevê céu nublado a encoberto na capital carioca, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. A máxima é de 30°C e a mínima é de 19°C.