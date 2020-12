Escola Municipal Tia Ciata Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 07:30 | Atualizado 10/12/2020 07:31

Rio - O período de matrícula para o ano letivo de 2021 para as unidades escolares da rede municipal de ensino começará na próxima sexta-feira, (18) a partir das 8h. A inscrição será realizada somente pela internet, no endereço eletrônico www.matricula.rio . Os alunos que já estudam nas unidades escolares do município, inclusive nas creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI), e não desejam se transferir, terão a matrícula renovada automaticamente com vaga garantida e não necessitam acessar o site. Também será possível realizar as transferências internas para alunos já matriculados na rede municipal.

Os novos alunos da educação especial (a partir de 4 anos de idade e com deficiência) poderão se inscrever do dia 18 a 21 de dezembro. Para as creches, os responsáveis de crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses terão de 5 a 10 de janeiro para acessar o site.

As transferências internas de Pré-escola, Ensino Fundamental e EJA (4 anos em diante) poderão pedir a mudança de unidade de 8 a 13 de janeiro. Novos alunos da pré-escola, Ensino Fundamental e Ensino de Jovens e Adultos (4 anos em diante) terão prazo de 19 a 24 de janeiro. As inscrições para as vagas na Escola Municipal Cívico-Militar Carioca serão disponibilizadas entre 14 e 16 de dezembro, em edital a ser publicado no Diário Oficial do Município.



Polos com internet gratuita



De acordo com a Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizará ao público acesso gratuito à internet em 1.542 unidades escolares da para quem não conseguir realizar a inscrição, o procedimento também pode ser feito pelo próprio celular. A pasta desta que estarão presentes funcionários no local para auxiliar no preenchimento do formulário. Esses postos (escolas) estarão abertos para atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O atendimento seguirá as Regras de Ouro estabelecidas pelo Comitê Científico Municipal de higienização e distanciamento para evitar a propagação da covid-19.



Matrículas para alunos novos da Educação Especial – de 18 a 21 de dezembro



Para fazer a inscrição para a educação especial, os pais e responsáveis precisam acessar o site e clicar em “Faça sua inscrição” e selecionar a origem do candidato: estuda ou estudou em escola/creche/EDI da Rede Municipal ou nunca estudou em uma unidade da Prefeitura do Rio, por exemplo. Se o candidato não estuda na Rede Municipal, o responsável, no ato da inscrição, deve selecionar um dos locais indicados no site para que o candidato seja avaliado e encaminhado ao melhor atendimento pedagógico. É importante anotar o número de inscrição, o dia, a hora e o local em que o candidato deverá comparecer para a avaliação, levando, também, os laudos que possui.



Ao final do atendimento, o responsável irá selecionar, junto com o avaliador, a escola de sua preferência e que atenda às necessidades do aluno de acordo com a avaliação realizada. Após a avaliação, no mesmo polo de avaliação, haverá a confirmação da matrícula. Após o início do ano letivo, o responsável deverá comparecer à unidade escolar para onde o aluno foi matriculado e entregar toda a documentação constante do Formulário de Inscrição.



Creche/Espaço de Desenvolvimento Infantil – de 5 de janeiro a 10 de janeiro de 2021



As inscrições para as crianças na idade de creche, entre 6 meses e 3 anos e 11 meses, serão realizadas entre os dias 5 e 10 de janeiro de 2021. Nesse mesmo período, será possível ainda fazer transferência para outra unidade da Rede Municipal das crianças já atendidas nas Creches/EDIs da Prefeitura do Rio.



Para fazer a inscrição, os pais e responsáveis precisam acessar o site e clicar em “Faça sua inscrição” e selecionar a origem do candidato: estuda ou estudou em escola/creche/EDI da Rede Municipal ou nunca estudou em uma unidade da Prefeitura do Rio, por exemplo. O responsável poderá selecionar no mínimo uma e no máximo cinco opções de unidades escolares de sua preferência.