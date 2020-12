Shopping Tijuca solta rato na praça de alimentação Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 09:42 | Atualizado 10/12/2020 14:26

Rio - Um rato assustou clientes na praça de alimentação do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. Sem se intimidar com os presentes, o roedor subiu na perna de um dos frequentadores até ser atingido por um refrigerante e cair.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram que o local tinha várias pessoas no momento do episódio. O rato tentou subir em outras mesas, causando muita gritaria entre os clientes que estavam na praça de alimentação.



Assista ao vídeo:

Shopping Tijuca!! Rato aterrorizador!

Uma frequentadora do shopping relatou o que viu nas redes sociais, em tom de humor. "Um rato caiu do teto na mesa de uma moça perto de mim, as pessoas começaram a berrar, um cara veio e deu uma bicuda nele, o ratinho voou numa parábola pro meio da praça onde estava todo mundo", escreveu.

"E aí o pessoal começou a gritar e correr pra outra direção e o rato começou a correr também desesperado e o caos se instaurou. Eu tive uma crise de riso enquanto o andar inteiro berrava", completou a cliente.

Em nota, o Shopping Tijuca informou que realiza inspeções e dedetizações periódicas em todo empreendimento. "O centro comercial também acionou prontamente na mesma noite a empresa responsável pela dedetização para realizar uma nova revisão no local e reforçar os trabalhos já realizados", disse.

Já o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária informou que está ciente do caso e fará inspeção no referido estabelecimento que, dependendo do que for identificado na ação, poderá ser multado e até interditado.