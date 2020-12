Marcia de Oliveira Rodrigues, de 60 anos, tinha 18 mandados de prisão pendentes por extorsão e organização criminosa Divulgação

Publicado 10/12/2020 10:23

Rio - Uma mulher que estava foragida há seis anos foi presa no fim da tarde de quarta-feira. Marcia de Oliveira Rodrigues, de 60 anos, tinha 18 mandados de prisão pendentes por extorsão e organização criminosa. Ela foi presa por agentes da 76ª DP (Niterói).



Marcia é acusada de integrar uma das maiores organizações criminosas do estado voltada para a prática de agiotagem e extorsão. Ela foi localizada em uma casa na Ilha da Conceição, em Niterói, com base em atividades de inteligência e produção de conhecimento desenvolvidas pela 76ª DP (Niterói).

A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário ela permanecerá presa e ficará a disposição da justiça.

Homem com 15 mandados pendentes por agiotagem foi pego ao buscar esposa no trabalho Divulgação

Um homem de 39 anos também foi preso na noite de quarta-feira por extorsão, organização criminosa, associação criminosa e crimes contra a economia popular. Cristiano Maia Coutinho tinha 15 mandados de prisão preventiva e também foi detido por agentes da 76ª DP.

Ele estava foragido há 5 anos e foi preso às margens da Rodovia Niterói/Manilha, altura do Km 315, no bairro Gradim, em São Gonçalo, onde os agentes estavam em vigilância velada para verificar informações privilegiadas produzidas pelo Setor de Inteligência da 76ª DP, cujos dados indicavam o deslocamento do alvo para o local onde buscaria a esposa no trabalho.



A abordagem e prisão contou com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal)



Cristiano será encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá preso e a disposição da justiça.