Corpo de Bombeiros foi acionado ao local Reprodução/Centro de Operações Rio

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 10:45 | Atualizado 10/12/2020 10:51

Rio - Uma árvore caiu, na manhã desta quinta-feira, por volta das 9h30, na Estrada de Furnas, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio, e interditou a pista nos dois sentidos. Corpo de Bombeiros, CET-Rio e Comlurb foram acionados ao local. Segundo os Bombeiros, não houve registros de vítimas. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), quase uma hora após a queda da árvore, a pista foi liberada, mas o trânsito segue lento na região.

ATUALIZAÇÃO | ALTO DA BOA VISTA: ESTRADA DE FURNAS LIBERADA, após bloqueio dos dois sentidos da via por conta de uma queda de árvore na altura da Mansão Carioca. Trânsito lento no trecho. #zonanorte https://t.co/UiCh7KEnZ4 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 10, 2020

Publicidade

A queda da árvore ocorreu na altura da Mansão Carioca, próximo a Igreja Nossa Senhora da Luz. O COR recomendou que os motoristas seguissem pela Autoestrada Lagoa-Barra, ou pela Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá ou pela Linha Amarela.

O Corpo de Bombeiros foi até o local realizar os cortes da árvore.

Publicidade

Com a liberação da Estrada de Furnas nos dois sentidos, os motoristas podem transitar pelo local, mas ainda há retenções na região.

Publicidade