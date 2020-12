Sistema de saúde da rede privada do Rio está perto do colapso Reprodução

Rio - Em meio ao aumento no número de casos e mortes pelo novo coronavírus nas últimas semanas, a cidade do Rio segue com os problemas de lotação de hospitais, que cada vez menos suportam a quantidade de pacientes contaminados pela covid-19. Nas unidades da rede privada do município, a situação é caótica: a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensa (UTI) é de cerca de 98%, mesmo após terem sido abertos, entre a última semana e esta, mais 50 novos leitos. A informação foi confirmada pelo diretor da Associação de Hospitais Privados do Estado do Rio (AHERJ), Graccho Alvim.

Se na capital o panorama é alarmante, com o sistema de atendimento à beira do colapso, no estado a rede particular de saúde está com lotação de 80%, e segue em alta, já que o percentual aumentou nos últimos dias. Na Baixada Fluminense e na Região dos Lagos, por exemplo, a taxa já atingiu os 100% de ocupação. Cidade vizinha ao Rio, Niterói também se encontra em situação complicada: 90%.

Rede pública de saúde

Seguindo a mesma linha das unidades privadas de atendimento, a rede pública de saúde, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, também sofre com a lotação perto do limite. A taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 no SUS no município é de 91%. Já o percentual nos de enfermaria é de 86%.

Enquanto isso, a fila de pacientes que aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense segue grande: são 422 pessoas, sendo 206 para Unidade de Terapia Intensiva.