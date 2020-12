Roupas lançadas em parceria com a blu-x terão estampas tipicamente cariocas Crédito: Nelson Saldanha/ Divulgação

Por MARTHA IMENES

Publicado 10/12/2020 14:27

A pandemia de coronavírus mudou o perfil não só de pequenos negócios, mas também de grandes empresas. Ao invés das animadas rodas de samba, a Antarctica vai comemorar seus 135 anos de forma não tradicional. Mas uma data tão importante não poderia passar sem Coisa Boa: a marca lança a coleção "Cria do Rio", onde homenageia mais uma vez os cariocas e celebra o estilo de vida tão autêntico e inspirador dos moradores da cidade. Mais uma boa nova: a compra pode ser feita pela internet.



Em parceria com a blu-x, estamparia de moda masculina, as peças exclusivas reverenciam o jeitinho carioca de ser, seja com seus hábitos, locais favoritos, expressões e até suas gírias (Tamo junto, Caô, Jaé e Partiu). Ao todo, serão 9 peças diferentes, dentre roupas e acessórios, estampadas com itens típicos da cidade, como porções com comidinhas de boteco, mesas de plástico e até pontos da cidade, como a Pedra do Sal - reduto preferido de muitos sambistas.



"Assim como muitas pessoas, que fizeram aniversário durante a pandemia e tiveram que buscar novas formas de comemorar a nova idade, Antarctica quis celebrar de maneira diferente este ano: valorizando os cariocas e os representando com essa coleção de roupa, lugares e elementos que se conectam com o dia-a-dia do povo que é cria do Rio", conta Pedro Araújo, gerente de marketing da Ambev Rio de Janeiro.



A partir desta sexta-feira (10), as peças ficam disponíveis para venda nas cinco lojas do Rio (Ipanema, Copacabana, Centro, Largo do Machado, Icaraí) e também no site www.blu-x.com.br.