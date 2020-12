Mensagem que a Polícia Civil manda pra quem comprou um celular roubado Assessoria Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 15:53 | Atualizado 10/12/2020 20:51

Rio - Ao comprar um produto sem conhecer a sua origem ou se ele for de procedência duvidosa, a pessoa pode estar cometendo o crime de receptação. A partir disso, a Polícia Civil passou a realizar um trabalho para identificar aparelhos telefônicos que tenham sido roubados e vendidos. Ao localizar, a Civil envia uma mensagem para quem comprou o celular e solicita que o usuário compareça em determinada delegacia num prazo de 24 horas para comprovar a posse do aparelho. Caso não seja comprovado, a pessoa pode ser condenada por receptação.

Confira abaixo o exemplo de mensagem que a Polícia Civil envia ao usuário:

"Solicito que o usuário deste telefone celular compareça à 52 DELEGACIA DE POLÍCIA (NOVA IGUAÇU) e procure o setor de Roubos e Furtos, NO PRAZO DE 24 HORAS a contar da leitura desta mensagem.



Esclareço que o usuário deste aparelho de telefone celular deverá trazer documento que confirme a aquisição lícita (nota fiscal) do referido aparelho de telefone celular.



O descumprimento desta intimação, no prazo assinalado, poderá ensejar a responsabilidade do usuário pelo crime de receptação (artigo 180 do Código Penal).



Não sendo possível comparecer no prazo de 24 HORAS, solicito que o usuário deste aparelho de telefone celular manifeste o desejo de agendar horário específico para atendimento na 52 DP, por este mesmo canal.



Caso deseje obter maiores informações acesse o site da Polícia Civil do Estado do RJ e verifique o endereço da 52 DP (Nova Iguaçu) localizada na Avenida Gov. Amaral Peixoto, 950, Centro, Nova Iguaçu, RJ."