

Publicado 11/12/2020 00:00

O Bangu Shopping promove, no domingo, mais uma edição da Feira Orgânica. Esta será a última do ano. Desta vez, em uma edição especial de Natal, voltada para a tradicional ceia natalina com pães, bolos, vinhos orgânicos, além de frutas, verduras e legumes, entre outros itens. O evento vai contar com produtores da região que trabalham com cultivo de alimentos saudáveis e sem o uso de agrotóxicos.

A feira orgânica é realizada há dois anos, em uma parceria do Bangu Shopping com a Rede CAU (Rede Carioca de Agricultura Urbana), um movimento social que agrega pessoas e organizações para a defesa da agroecologia nas cidades, defendendo o consumo ético e responsável.

O evento acontece das 11h às 17h na portaria 1. A visitação é gratuita. O estabelecimento comercial fica na Rua Fonseca 240, em Bangu. Mais informações: 2018-2321.