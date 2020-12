Por O Dia

Publicado 11/12/2020 00:00

Uma experiência especial de fim de ano aguarda a criançada que passar pelo Via Parque. O shopping recebem o Mundo Bita e o Grande Natal, desenho musical que conta com mais de cinco milhões de inscritos no YouTube e é fenômeno entre os pequenos, que poderão se divertir com as atividades recreativas deste universo.

O estabelecimento comercial está ambientado com a temática do desenho. Há balões giratórios, renas em um trenó e jogo da memória temático do programa. Todos os espaços são adaptados para receber os visitantes, cumprindo todas as normas de segurança e higiene. Para registrar o momento, as famílias podem tirar várias fotos com o personagem Bita em formato 3D, com as renas e até na casinha do Noel.

A árvore, símbolo mais emblemático do Natal, tem 12 metros de altura e está na Praça de Eventos, no 1º piso, com outras 20 árvores enfeitadas com miniaturas dos personagens, onde os visitantes podem contemplar cada detalhe de sua rica decoração. Os amigos de quatro patas também não ficam de fora dessa linda festa. Um trono pet está disponível para receber os cachorrinhos. As atrações são gratuitas e a classificação livre.

Natal Premiado

Além da decoração natalina, o Via Parque Shopping preparou uma ação especial para esse Natal, em que sorteará um carro Nissan Kicks, zero km. A cada R$ 250 em notas fiscais nas lojas participantes, o cliente poderá realizar o cadastro no site, onde ganhará um número da sorte para concorrer ao prêmio. As compras realizadas aos domingos dão direito a dois números da sorte e no período da Black Week - de 23 a 29/11, a três números, aumentando ainda mais as chances de ganhar. A promoção termina no dia 27. O sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 6 de janeiro de 2021 e o resultado divulgado no dia seguinte. Para mais informações, consulte o regulamento no site do Via Parque (viaparqueshopping.com.br).