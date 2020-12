Rogério Andrade Arquivo

17/12/2020

Rio - A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira (17) uma operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão contra ex-seguranças do contraventor Rogério de Andrade. A ação é um desdobramento do inquérito que investiga o assassinato de Diogo Andrade, filho do bicheiro.



A operação é realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



Os alvos são ex-policial militar, um ex-bombeiro, um policial militar da ativa e outro homem. A operação tem o apoio da Corregedoria da Polícia Militar.



A polícia apura se os envolvidos participaram da emboscada que resultou na morte do filho do contraventor.



Os mandados de prisão são cumpridos no Recreio dos Bandeirantes, Vila Valqueire, Realengo, na Zona Oeste do Rio, e em Iguaba Grande, na Região dos Lagos.



Diogo de Andrade, de 17 anos, morreu em 2010 durante um atendado na Barra da Tijuca. Ele e o pai haviam acabado de sair de uma academia quando o carro que estavam explodiu.



A polícia apura se os explosivos que estavam debaixo do carro, um Toyota Corola blindado, foi colocado pelos ex-seguranças do bicheiro.