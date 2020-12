Manifestantes se aglomeram em frente ao fórum de Búzios Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 11:02 | Atualizado 17/12/2020 11:10

Rio - Comerciantes e donos de estabelecimentos da rede hoteleira de Búzios fazem uma manifestação desde o início da manhã em frente ao fórum do município nesta quinta-feira. O motivo do protesto é a decisão judicial que determinou limitações no funcionamento do comércio e de hotéis da cidade em razão do aumento de casos de coronavírus . De acordo com a determinação, os turistas precisarão deixar a cidade até sábado. O acesso às praias também foi proibido.

A prefeitura informou que está recorrendo da decisão e também que suas equipes estão percorrendo os estabelecimentos para fazer valer a ordem judicial. A entrada de turistas já não está sendo permitida, segundo a prefeitura. Em caso de descumprimento, o município terá que pagar multa de R$ 100 mil por dia.

Comerciantes, trabalhadores de hotéis, pousadas e pessoas que trabalham com passeios de barco participam do ato, que começou por volta das 8h30. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que muitos se aglomeram em frente ao fórum. Eles querem que a decisão seja revogada. Alguns manifestantes ignoram a obrigatoriedade do uso de máscara. O grupo exibe placas e cartazes com frases como "Búzios não fecha" e "Lockdown não".

Moradores dividem opiniões. "Eu também preciso trabalhar, mas o que adianta fazer uma aglomeração deste tamanho e daqui alguns dias o hospital está lotado e cheio de casos novos? Todos realmente precisam trabalhar. Mas fazer um protesto deste tamanho, ainda mais em um momento de pandemia. Olha quantos idosos tem e está tudo cheio", comentou uma moradora no Facebook.

"Se não fizer isso as pessoas irão passar necessidades, em alguns casos piores que a covid", comentou outro, em defesa do movimento. "Tá certo, gente. Eles querem que vocês entrem em falência. Quem irá pagar suas contas? Cada um cuida de sua própria saúde, ninguém precisa nos ensinar como fazer não", rebateu um terceiro morador.

Segundo o site G1, a Associação Comercial e Empresarial de Búzios disse que vai oficiar, nesta quinta-feira, os representantes do Poder Executivo e do Judiciário solicitando o posicionamento de ambos sobre a atual situação sanitária do município e quais medidas podem ser realizadas para evitar "uma ação tão extrema e que pode acarretar resultados traumáticos à manutenção socioeconômica do município com consequências que se estenderão para além deste ano".

RELEMBRE A DECISÃO

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou, nesta quarta-feira, que a Prefeitura de Búzios cancele a flexibilização da cidade e volte à bandeira vermelha para o combate à covid-19. A decisão suspende os efeitos do Decreto Municipal 1.533/2020, do dia 10 de dezembro, restabelecendo o fechamento das praias, quadras poliesportivas, estabelecimentos comerciais, hotéis e pousadas.

A determinação vale a partir desta quinta-feira (17). Com isso, os turistas que estão na cidade devem deixar o município até sábado. A bandeira vermelha significa que há muito elevado de colapso da rede de saúde e necessidade de isolamento social completo.

Ainda de acordo com o documento, restaurantes voltam a funcionar somente em sistema de delivery e só está permitido o funcionamento de lojas que prestem serviço essencial, como farmácias, mercados, hortifrutigranjeiros, padarias, lojas de produtos para animais, distribuidoras de gás e água mineral, respeitando a ocupação máxima de 30% de sua capacidade.