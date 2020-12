Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Mangaratiba Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 12:12 | Atualizado 17/12/2020 12:15

Mangaratiba - Policiais civis da 165ª DP (Mangaratiba) realizaram a "Operação "Juízo", nesta quinta-feira (17), em cumprimento de mandados de busca e apreensão visando suspeitos de disseminar mensagens ofensivas contra um juiz de Mangaratiba, Região da Costa Verde. Uma das ações aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores.



Os agentes apreenderam dois aparelhos de telefone celular, incluindo o qual foram divulgadas as mensagens ofensivas. Segundo as investigações, os dois envolvidos cometeram o crime por motivação política.



A ação também contou com policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis); 93ª (DP) Volta Redonda e 90ª DP (Barra Mansa).