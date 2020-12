Rua Licânia Reprodução Google Maps

Publicado 18/12/2020 13:30

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a facadas na manhã desta sexta-feira, na Rua Licânia, Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. De acordo com relatos, ela teria sido assassinada pelo marido. Um suspeito foi preso, mas a polícia não informou sobre qual a relação do criminoso com a vítima.

Segundo a Polícia Militar, o 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionado para verificar a ocorrência de homicídio por golpes de faca na Rua Licânia. O criminoso foi preso e conduzido à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para o registro da ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, a DHC foi acionada e a ocorrência está em andamento.