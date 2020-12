Eduardo Paes, prefeito eleito, foi diplomado em cerimônia virtual Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 13:41 | Atualizado 18/12/2020 15:37

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), foi diplomado, nesta sexta-feira, junto com o vice-prefeito Nilton Caldeira e os vereadores eleitos nas eleições 2020, em cerimônia de diplomação virtual, realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, pela plataforma Zoom. Ao ser legitimado prefeito da cidade pelos próximos quatro anos, Paes disse, em discurso, que reconhece a responsabilidade que tem com o Rio, diante de uma crise sanitária, de mobilidade e econômica, e que pretende “construir uma cidade mais igual, mais justa, menos preconceituosa, que entenda que o Rio é feito de muita diversidade”.

“Eu queria primeiro manifestar a minha alegria, emoção, de estar participando desse momento pela terceira vez. A honra de poder mais uma vez ter sido, junto com meu companheiro Nilton Caldeira, escolhido como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Quero deixar uma mensagem muito clara de que tenho a absoluta e exata noção do momento delicado que a cidade vive neste momento, das dificuldades que passam a nossa cidade, a crise que passa a nossa cidade. Transmitir muito claramente uma mensagem de que nós sabemos que a população nos escolheu no dia 29 de novembro não espera de nós outra coisa que resposta para esses desafios e crise pelo qual passa a cidade do Rio de Janeiro", disse.

O prefeito eleito se referiu à crise sanitária de covid-19 como um desafio especial para o Rio de Janeiro e lembrou que a cidade também passa por uma crise de mobilidade e de emprego, além de um esvaziamento econômico. Eduardo Paes ainda fez um pedido aos vereadores eleitos para trabalharem juntos, apesar das diferenças, com o objetivo de tirar a cidade da crise.

“Faço novamente aqui um apelo para os vereadores que estão sendo hoje diplomados junto comigo e com Nilton Caldeira, e que têm a honrosa missão de conduzir os trabalhos legislativos desta cidade, também terão a certeza, apesar das diferenças, apesar de terem visões diferentes o mundo, e essa é a riqueza da democracia, mas, guardadas as diferenças, guardadas as opiniões de cada um, que nós possamos primeiro respeitar aqueles que pensam diferente e segundo estabelecer consensos mínimos para que nós possamos avançar e sair dessa crise tão profunda que se abate sobre a cidade”, pediu.

Ao final do discurso, Paes agradeceu a todos que lhe elegeram e reiterou que vai governar para toda a população do Rio de Janeiro.

“O Rio de Janeiro pode e merece ser ser um exemplo para um Brasil melhor que a gente merece construir. Então, mais uma vez meu agradecimento muito especial a todos os cariocas que confiaram em mim dando o voto, aqueles que não confiaram, tenham a certeza que nós vamos governar para todos, sem nenhum tipo de distinção, sem nenhum tipo de discriminação, para que essa cidade possa voltar a dar certo”, concluiu.

A juíza da 23ª Zona Eleitoral Regina Chuquer e o promotor Rogério Pacheco parabenizaram os eleitos pelo pleito eleitoral, que, segundo eles, foi o mais disputado de todos, e desejaram sucesso no exercício do mandato de cada um. A juíza ainda expressou estar esperançosa com o novo governo.

O Desembargador Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Claúdio Brandão de Oliveira, também parabenizou o prefeito, vice-prefeito e os vereadores que foram legitimados pelo voto.

“Tenho certeza que os senhores não vão decepcionar a enorme massa de cariocas que os elegeram, que os escolheram. Vocês estão de parabéns. Os senhores foram eleitos pela maioria, mas o compromisso é com todos. Nós desejamos que os senhores tenham uma atuação eficaz, que os senhores tenham sucesso, e acima de tudo que os senhores honrem os compromissos assumidos. Espero que a partir de agora, os senhores, como representantes do povo, assumam o protagonismo que é próprio do poder legislativo e do poder executivo na materialização que consta na Constituição”, disse.