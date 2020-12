Rio de Janeiro 18/12/2020 - Foi sepultado na tarde deesta sexta feira o corpo do sargento da Marinha Diego Gomes da Silva, 36. Morto em um acidente de carro pelosurfista Felipe Cesarano conhecido como Gordo. Na foto acima a esposa Patricia Gomes. Foto: Luciano Belford/Agencia O DIa Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 14:43 | Atualizado 18/12/2020 15:34

“A gente está muito triste. Perder um irmão de 36 anos, uma pessoa super amorosa, família, que buscava estar sempre perto da família, muito unido”, lamenta Monique Gomes, irmã da vítima.

Segundo Monique, Diego estava na Marinha há 18 anos e era o sonho dele fazer parte das Forças Armadas. “Desde pequenininho. E realizou”, se conforma.

Diego deixa mulher, Patrícia, e um filho, Gabriel, de nove anos. “O menino acabou de fazer aniversário. O meu irmão está com a Patrícia há 13 anos, mas casados há um ano. E foi um casamento lindo. Foi a realização de um sonho deles”, conta.

Sobre o fato do motorista do carro que provocou o acidente, o surfista de ondas grande Felipe Cesarano, ter sido preso em flagrante na manhã de quarta-feira - o exame da perícia apontou que ele estava embriagado -, mas desde quinta-feira, ele responde em liberdade, a irmã de Diego busca forças na fé.

“Infelizmente a gente conhece as leis do Brasil e espera que venha a ser feito justiça. Se não houver justiça do homem, a gente crê muito na justiça do Senhor. Meu irmão não vai voltar. Que isso sirva de lição e mudança para outras famílias”, confidencia emocionada.