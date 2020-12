Por O Dia

Publicado 21/12/2020 00:00

FEU significa fogo em francês. Também é o nome do novo pop-up gastrônomico, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que promete ferver o verão carioca. A proposta do restaurante é oferecer uma gastronomia contemporânea com cardápio criativo, somada a uma coquetelaria de excelência, em um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro.

O time reuniu nomes já conhecidos da cena carioca. No comando da cozinha, os craques chef Philipe Martins (da Seu Vidal) e o chef Gabriel Nigro (Ex-Bobô Bar). A talentosa bartender Carol Gutierrez (do Stuzzi) é a responsável pela carta de drinques.

"Para criar uma nova experiência, muitas vezes é necessário voltar às origens. Uma ideia simples: mesa cheia, amigos reunidos e uma boa pitada de alta gastronomia para fazer essa mistura que nos enche de alegria", detalha Pedro Vidal, um dos sócios do estabelecimento.

A novidade é um porto-seguro para quem procura cortes nobres de carne cuidadosamente preparados, entradinhas bem elaboradas, ótimas opções vegetarianas e variada carta de drinques com pedidas autorais e clássicas. Para começar, Bolinha de Caprese (R$ 32, com 4 unidades) — bolinhas de queijo com purê de tomate seco servida com molho de tomates grelhados, persillade de manjericão e crispy de parmesão; e o Camarão Dinossauro (R$ 68) — camarão marinado em ervas com perfume de azeite trufado.

No cardápio, cortes especiais de carnes podem ser combinados com diversos acompanhamentos e molhos. Destaque para Steak FEU (R$ 79, 300g) - bife suculento e macio retirado do miolo do coxão mole do Angus. A parte ideal para quem busca uma opção de carne mais magra e para o Prime Rib - Wagyu (R$ 950, 820g, ideal para 4 pessoas). Para quem ama cortes com osso, o Prime Rib combina parte da Costela com o Entrecot, sendo comumente chamado de Filé de Costela. É uma carne extremamente macia e com um nível de suculência elevado. Para acompanhar, os molhos Bordelaise Umami à base de redução de vinho tinto cogumelos, Mostarda de cerveja, Maionese de parmesão, entre outros. Na lista de acompanhamentos, Batata frita trufada com alho e alecrim (R$ 39) e Farofa de ovos trufada (R$ 35).

Há, ainda, opções vegetarianas no menu como as Almôndegas com Blend de Vegetais (R$ 39, 150g, individual) — almôndegas grelhadas com óleo de alho tostado, servidas no molho de tomates assados e pangratato de ervas e gergelim.

Outro ponto alto do FEU é a coquetelaria. Entre as criações estão: Gin En Rose (R$ 40) — Gin Beefeater com chá de frutas vermelhas, Monin de Rosas, água tônica e morango, e o Jardim Secreto (R$ 40) - Gin Beefeater, Monin de maçã verde e Blue Curaçao, suco de abacaxi e limão.

O endereço do restaurantes é Estrada da Barra da Tijuca 3068, Espaço Lamartine. As reservas podem ser feitas pelo telefone 97179-4011. A casa funciona às quintas e sextas-feiras, das 18h a 01h; e aos sábados e domingos, de 12h a 01h. Mais informações pelo Instagram @feu.restaurante.