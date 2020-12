Por O Dia

Publicado 23/12/2020 00:00

A orla da Barra acaba de ganhar um novo espaço gastronômico que reúne panificação, sorveteria, confeitaria, mercearia, cafeteria, restaurante/bar e pizzaria em um só lugar: a Padaria da Praia. O estabelecimento tem em sua cozinha o Chef Executivo Ricardo Gullo — com passagem pelo restaurante Cipriani, no Belmont Copacabana Palace, pelo Ristorante Belli na Itália e Chile — para um menu com base na culinária contemporânea.

"Pensei em um cardápio bem completo para qualquer hora do dia. Que começa no café da manhã com opções à la carte, combos e nos fins de semana oferecemos ainda, um buffet livre com várias opções de pães, doces, frios, bolos, cereais e bebidas. Na panificação oferecemos, além tradicionais, pães de fermentação artesanal, rústicos. Para almoço ou jantar, pensei em um cardápio com inspiração contemporânea. A partir das 18h, a pizzaria começa a funcionar. São pizzas napolitanas de longa e bem controlada fermentação", explica o chef Gullo.

Logo na entrada da loja, uma charmosa vitrine expõe doces que encantam olhos e paladares. Éclair de pistache (R$ 9,90) e avelã com craquelin (R$ 9,50); Carolinas - trufadas de chocolate 70% (R$ 7,90); Macarons nos sabores laranja com trufas, morango, chocolate branco e chocolate amargo (R$ 3,50 a unidade); Donuts nos sabores morango, chocolate branco e chocolate (R$ 4 cada); Mil folhas de creme ou de chocolate (R$ 7,50); Tartellete de morango, frutas com suspiro e chocolate (R$ 8,50) são finalizados em frente ao cliente. Merece destaque a Torta Entremet de frutas silvestres com physalis, mirtilo, morangos e amoras.

Para quem deseja começar o dia com um sabor especial, a cafeteria é o local perfeito. De lá saem Cappuccino com doce de leite (R$ 12,40) e Mocaccino (R$ 13,40) — uma versão do cappuccino com menos leite e com chocolate. Para acompanhar, croissants de massa leve e macia nos sabores: ovos moles (R$ 7,90 a unidade), nutella (R$ 8,90 cada); chocolate (R$ 7,90 um) e o bicolor de red velvet (R$ 7,90 a unidade), entre outras opções.

No espaço dedicado à padaria, fornadas de pães feitos artesanalmente saem duas vezes ao dia. São mais de 30 opções diárias, como a baquete com queijo parmegiano (R$ 44,50 kg), pão semi-italiano regado com azeite extravirgem (R$ 45,90 kg), focaccia de tomates cereja e alecrim (R$ 47 kg), ciabatta (R$ 44,90 Kg), Pão francês (R$ 19,90 kg), além de pães sourdough — de fermentação natural (R$ 45,50 kg).

Para o almoço, opções de entrada como Focaccia da casa feita na hora e servida quentinha (R$ 15,90) e Burrata ao pesto e corniccione (R$ 36). Entre os principais estão arroz de bacalhau (R$ 149,90 para duas pessoas) — arroz com bacalhau, cebola roxa, lâminas de alho, pimentões vermelhos confitados e azeite de oliva; Filé de peixe ao mediterrâneo (R$ 44) — filé de peixe ao molho de alcaparras, acompanha purê de batatas e salada verde; Paella Valenciana (R$ 159 para duas pessoas) - arroz, açafrão da terra, frutos do mar, pimentões vermelhos e ervilhas e o Bife Ancho com arroz branco, batatas rústicas com chimichurri, farofa de banana da terra e molho campanha (R$ 120, duas pessoas). Todas as massas são feitas artesanalmente, entre elas Lasanha verde como mozzarella e molho bolognesa (R$ 45).

Sugestões para um lanche rápido: Sanduíche de Focaccia (R$ 57) — focaccia recheada com filé mignon, queijo derretido, cebola palha e legumes assados, acompanhado de fritas ou salada ceasar; e o Hambúrguer Prainha (R$ 46,90) — brioche, blend de hambúrguer da casa 180g, queijo mozzarella, tomate, alface, cebola roxa, caponata e molho especial, com ceasar e fritas.

Na pizzaria são oferecidas pizzas napolitanas de longa e bem controlada fermentação. A massa é preparada com água, farinha 00 e sal. Sem aditivos químicos e conservantes, com borda alta e crocante. O segredo está no forno. Para a pizza ficar mais aerada e leve, a temperatura deve atingir 450 graus. Entre os sabores Parma com rúcula (R$ 69,90) com tomates orgânicos frescos, presunto de Parma e rúcula selvagem; Brie com damasco (R$ 65,90) e Pepperoni (R$ 69,90).

Uma varanda com uma vista estonteante para praia abriga o bar comandado pelo bartender William Barão, com mais de 16 anos de experiência à frente do balcão de bares como Bar dos Descasados, Café del Mar, Astor, Sobe e restaurantes do Grupo Rubaiyat. Na carta de bebidas, drinques autorais como Cajuin (R$ 28,90) — suco de cajú, xarope de caramelo salgado, vodka e espuma de cranberry; Posto 1 (R$ 28,90) — gin, mix cítrico, blue curaçau e açúcar de pimenta e o Quebra Mar (R$ 28,90) — Elder flower, rum envelhecido, vermouth dry e própolis; e o Gin Jabuti (R$ 29) - Gin, jabuticaba, xarope de limão siciliano, espuma de cranberry e tônica (R$ 29).

Há, ainda, um espaço decicados aos sorvetes artesanais. Entre as diversas opções estão os gelados de avelã (R$ 8,90 - 100g), trufa de frutas vermelhas (R$ 8,90 - 100g), chocolate belga (R$ 8,90 - 100g), pistache (R$ 8,90 - 100g), morango ao leite (R$ 8,90 - 100g), iogurte cereja amarena (R$ 8,90 - 100g) e trufa de chocolate (R$ 8,90 - 100g).

O endereço é Avenida do Pepê 380, Barra da Tijuca. O local funciona de segunda-feira a domingo, as 7h a meia-noite. Mais informações: 2205-4890.