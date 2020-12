Por O Dia

Esta é a última chamada para quem mora na Zona Oeste e quer comprar produtos saudáveis para a ceia de Natal. Hoje das 13h às 21h, será realizada a última edição do ano da Feira Seleta, no Recreio Shopping. Lá, os clientes poderão escolher entre produtos orgânicos, low carb, veganos e artesanais. A data foi escolhida, excepcionalmente, devido às comemorações de fim de ano.

O projeto da feira Seleta foi desenvolvido por Luísa Velho e Flávia Fagundes, sócias e organizadoras, que pensaram em unir boa alimentação e sustentabilidade a um público cada vez mais exigente e que procura por hábitos mais saudáveis.

O evento vai reunir expositores que oferecem desde folhas, legumes e verduras in natura até vinhos orgânicos e cervejas sem glúten, passando por leites, manteigas e brownies veganos, pães de fermentação natural, temperos naturais e queijos artesanais, além de presuntos e outros itens de charcutaria artesanal low carb, antepastos naturais, azeites e molhos sem conservantes, sucos detox e kombuchás. A feira também apresenta cosméticos veganos e orgânicos e trabalhos artesanais com suculentas e cactos em troncos de árvores frutíferas, vidros e luminárias e bolsas e tapetes produzidos com sobra de tecidos da indústria têxtil.

"Além de levar para casa alimentos sem uso de conservantes, os clientes vão contribuir para o desenvolvimento econômico e social de pequenos produtores. Nossos clientes também podem aproveitar bastante a feira, degustando de alimentos frescos e naturais para tornar a vida mais saudável", explica Helayne Barbosa, Gerente de Marketing do Recreio Shopping.

Para segurança de todos, o evento segue todos os protocolos de saúde e higiene impostos pelas autoridades competentes, bem como todas as atividades realizadas no Recreio Shopping.