Publicado 18/12/2020 17:45 | Atualizado 18/12/2020 17:50

Rio - A Baía de Guanabara já sofre há muitos anos com a poluição causada pelos cariocas e fica cada vez mais difícil uma tentativa de recuperá-la e deixá-la limpa. E, nesta sexta-feira (18), um fenômeno estranho contribuiu ainda mais para sujar o mar: uma enorme mancha de óleo apareceu na água da baía e impressionou por seu tamanho e coloração escura, que puderam ser percebidos de longa distância.

De acordo com quem estava perto do local, o óleo ficou concentrado nos canais de navegação, por onde passam os navios. A quantidade da substância na baía era tão grande que começou a avançar para algumas praias de Niterói, como Icaraí, Jurujuba e Boa Viagem.

Em nota, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que a mancha encontrava-se nas proximidades com a Fortaleza de Santa Cruz, deslocando-se para a boca da Baía de Guanabara. Ainda segundo o comunicado, a equipe do Inea está trabalhando com a Capitania dos Portos e a Superintendência Integrada de Combate aos Crimes Ambientais para realização de vistoria no local.