Cartaz do Portal dos Procurados Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 18:23

Rio - Policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), prenderam, na tarde desta sexta-feira, um homem suspeito de atirar contra um policial militar durante uma tentativa de assalto no Maracanã, Zona Norte do Rio, em 2007. Identificado como Michel Oliveira da Silva, de 34 anos, ele estava foragido e foi encontrado na Tijuca, também na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu após informações do Disque Denúncia. Michel é suspeito de integrar o tráfico de drogas do Morro da Formiga e cometer diversos crimes na região. A ocorrência foi registrada na 19° DP (Tijuca), onde foram tomadas as medidas cabíveis.



