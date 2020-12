O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira na Rua Joaquim Afonso Viana, em Maricá Google / Reprodução

Publicado 18/12/2020 18:49

Rio - Um homem, identificado como Welinton Vinícius Afonso Viana, de 47 anos, filho do ex-prefeito do município de Maricá, Uilton Viana, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira na Rua Joaquim Afonso Viano, no bairro São José do Imbassaí, também em Maricá.

De acordo com as primeiras informações, o crime aconteceu quando a vítima estava em seu carro e dois criminosos chegaram em uma moto pedindo uma mochila que estava no banco do carona do veículo de Welinton. Ele teria se recusado a entregar a bolsa e foi atingido por dois disparos que o acertaram na barriga e na cabeça. O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local do crime, mas a vítima já estava morta.

A Polícia Militar informou que equipes do 12ºBPM (Niterói) foram até o local e constataram a morte. Já a Polícia Civil, informou que uma perícia foi feita no lugar onde aconteceu o assassinato e que diligências estão em andamento para tentar localizar e prender os criminosos.

Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro de Welinton.

