Interior do hospital de campanha Reprodução - Facebook oficial PMI

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 18:00 | Atualizado 19/12/2020 18:47

O Governo do Estado e a Prefeitura do Rio não cumpriram a promessa de abrir todos os leitos extras para o tratamento de covid-19. Os prazos dados pelas autoridades terminaram, respectivamente, sexta-feira (18) e neste sábado (19), mas o compromisso não foi integralmente cumprido.

Tudo isso em um momento em que o estado do Rio contabilizou 103 mortes pela doença e mais 1.180 casos nas últimas 24 horas. No total, são 403.660 casos de covid-19 e 24.454 óbitos registrados pelo último boletim, divulgado neste sábado.

Publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu a abrir 130 novos leitos para pacientes de covid-19 até sexta-feira, mas só cumpriu com 107, não entregando 23. No total, a rede estadual tem 532 leitos - ao invés dos 555 estimados -, sendo 289 de UTI adulto, 235 de enfermaria, 4 de UTI pediátrica, 2 de UTI neonatal e 2 de UTI obstetrícia.



No município, o prefeito Marcelo Crivella, afirmou, no início do mês, que seriam mais 170 leitos de enfermaria até este sábado. No entanto, apenas cinco foram abertos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o restante, além de mais 50 UTIs, serão entregues até o dia 29, totalizando 220 leitos. Ainda segundo a pasta, a Prefeitura do Rio está com processo seletivo em curso para contratação de profissionais de saúde, com o objetivo de ampliar essa oferta.



A taxa de ocupação de leitos de UTIs para covid-19 na rede SUS - que inclui unidades municipais, estaduais e federais - na cidade do Rio está em 92%. Já nas enfermarias está em 81%. A capital tem 1.459 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 613 em UTI.

Até o momento, 328 pessoas aguardam na fila por transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 186 para UTI. A rede municipal de saúde conta atualmente com 923 leitos dedicados exclusivamente para o tratamento do coronavírus.

Publicidade

NOVAS AÇÕES



Com o Rio contabilizando maior número de mortes pela doença no mês de dezembro, acima até de São Paulo que possui mais casos, o Ministério Público e a Defensoria Pública ajuizaram ação para que o município volte a adotar medidas restritivas de enfrentamento à pandemia. Na decisão, levou-se em consideração que "foi ponderado o risco real de esgotamento do sistema de saúde, tendo em vista que o plano de abertura de leitos muito dependente de amplas contratações de pessoal e aquisição de insumos, cenário que vale para todos os leitos potenciais". A ação prevê a aplicação de multa diária ao prefeito Marcelo Crivella, no valor de R$ 50 mil, em caso de descumprimento.



Entre as medidas sugeridas pelo Comitê Científico, em reunião realizada no último dia 2 de dezembro, estão a limitação do horário de funcionamento de bares e restaurantes até as 22 horas, a proibição de pistas de dança, o fechamento de escolas e creches municipais e creches conveniadas, a proibição de eventos e feiras de negócios e exposições, a proibição de permanência na areia da praia e do banho de mar, assim como de atividades esportivas individuais e coletivas nos locais, e a adoção de medidas de fiscalização e diminuição da lotação de ônibus, BRT e VLT para até 50% da capacidade.