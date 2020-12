Salão de beleza fica destruído e com marcas de sangue após tiroteio no Morro do Chapadão, em Anchieta Acervo Pessoal

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 16:47

Rio – Seis pessoas ficaram feridas após um tiroteio entre policiais militares e bandidos, na noite desta sexta-feira, no Morro do Chapadão, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Segundo a PM, agentes do 41ºBPM (Irajá) foram atacados a tiros na Rua Javata e houve confronto. Dois criminosos foram feridos e foram socorridos ao Hospital Municipal Carlos Chagas. Com eles, foram apreendidas duas pistolas e drogas.

"Quatro pessoas foram encontradas feridas por estilhaços perto de um dos acessos do Complexo do Chapadão. Elas foram socorridas à mesma unidade de saúde. Ocorrência encaminhada para a 31ªDP", diz em nota.



Publicidade

Nas redes sociais, moradores contam que, entre os feridos, estão duas mulheres e uma criança, que estavam em um salão de beleza. Entre elas, mãe e filha, de quatro anos, e uma manicure do estabelecimento.

"Bala perdida não. Os policiais mal preparados sairão atirando para todo o lado. Ela e a filha dela foram operadas. Elas estão estáveis. Ela tomou quatro tiros e a neném, dois. Não tem como ser bala perdida. Elas estavam dentro do salão de cabeleireiro", diz um internauta nas redes sociais.

Publicidade

Outra faz novas acusações aos policiais militares. "Tudo indica que foi dos policiais. Eles estavam escondidos dentro de uma casa esperando os bandidos. Estava cheio de morador na rua e não é a primeira vez e nem a última que ele faz isso. Quem mora na comunidade sabe", afirma.