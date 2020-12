Geral - Movimentaçao em Madureira, zona norte do Rio. Na foto, grande aglomeraçao de populares pela Rua Conselheiro Galvao. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/12/2020 20:22

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até este sábado, 403.660 casos confirmados e 24.454 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizadas mais 103 mortes, além 1.180 novos casos. Há ainda 340 óbitos em investigação e 2.454 foram descartados. Entre os casos confirmados, 372.768 pacientes se recuperaram da doença.

A SES esclarece que os 103 óbitos registrados neste sábado não aconteceram todos hoje; ocorreram entre as semanas epidemiológicas 28 a 51.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro - 156.389



Niterói - 21.628



São Gonçalo - 17.585



Duque de Caxias - 12.735



Macaé - 12.045



Belford Roxo - 11.904



Teresópolis - 11.278



Volta Redonda - 11.058



Campos dos Goytacazes - 11.030



Nova Iguaçu - 9.264



Angra dos Reis - 7.584



Nova Friburgo - 5.921



Itaboraí - 5.378



Magé - 5.230



Barra Mansa - 5.166



Maricá - 4.966



São João de Meriti - 4.766



Cabo Frio - 4.291



Três Rios - 4.210



Itaperuna - 4.123



Resende - 3.967



Petrópolis - 3.678



Rio das Ostras - 3.302



Itaguaí - 3.131



Queimados - 3.009



Guapimirim - 2.749



Rio Bonito - 2.645



Araruama - 2.137



Mesquita - 2.050



Nilópolis - 2.016



São João da Barra - 1.843



Barra do Piraí - 1.749



São Pedro da Aldeia - 1.652



Santo Antônio de Pádua - 1.595



Casimiro de Abreu - 1.591



Paraíba do Sul - 1.493



Saquarema - 1.475



Mangaratiba - 1.462



Piraí - 1.427



Iguaba Grande - 1.345



Tanguá - 1.313



Varre-Sai - 1.197



Porciúncula - 1.170



Vassouras - 1.123



Paracambi - 1.114



Paraty - 1.113



Armação dos Búzios - 1.101



Seropédica - 1.101



Conceição de Macabu - 1.092



Valença - 1.077



Bom Jesus do Itabapoana - 1.009



São José do Vale do Rio Preto - 975



Cachoeiras de Macacu - 940



Sapucaia - 915



Pinheiral - 886



Quissamã - 883



São Francisco de Itabapoana - 867



Miracema - 809



Cantagalo - 797



Carapebus - 779



Natividade - 772



Itaocara - 716



Cordeiro - 680



Mendes - 674



Japeri - 669



Porto Real - 614



Carmo - 583



Miguel Pereira - 580



Cardoso Moreira - 559



Itatiaia - 518



Rio Claro - 508



Silva Jardim - 493



Engenheiro Paulo de Frontin - 456



Laje do Muriaé - 392



Italva - 373



Arraial do Cabo - 329



Paty do Alferes - 329



Cambuci - 328



São Fidélis - 328



Sumidouro - 319



Bom Jardim - 315



Areal - 312



Quatis - 253



Aperibé - 238



Macuco - 210



São José de Ubá - 207



Comendador Levy Gasparian - 177



Santa Maria Madalena - 167



Trajano de Moraes - 161



São Sebastião do Alto - 146



Duas Barras - 93



Rio das Flores - 33

As 24.454 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro - 14.293



São Gonçalo - 953



Duque de Caxias - 885



Nova Iguaçu - 816



Niterói - 664



São João de Meriti - 571



Campos dos Goytacazes - 520



Belford Roxo - 367



Petrópolis - 312



Magé - 285



Itaboraí - 280



Volta Redonda - 263



Nilópolis - 249



Teresópolis - 241



Angra dos Reis - 239



Mesquita - 214



Cabo Frio - 208



Macaé - 208



Nova Friburgo - 198



Barra Mansa - 197



Maricá - 168



Itaguaí - 158



Resende - 154



Rio das Ostras - 115



Saquarema - 99



Itaperuna - 95



Queimados - 90



Araruama - 88



Guapimirim - 86



Três Rios - 86



Seropédica - 85



Barra do Piraí - 82



Rio Bonito - 80



São Pedro da Aldeia - 71



Tanguá - 52



Japeri - 46



Mangaratiba - 46



Casimiro de Abreu - 44



Iguaba Grande - 44



Paracambi - 43



Cachoeiras de Macacu - 42



Paraty - 40



Itaocara - 38



São Fidélis - 35



Sapucaia - 35



Porciúncula - 34



Valença - 30



Quissamã - 28



Vassouras - 28



Santo Antônio de Pádua - 27



Paraíba do Sul - 25



Porto Real - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Rio Claro - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Armação dos Búzios - 21



Pinheiral - 21



São José do Vale do Rio Preto - 20



Miguel Pereira - 19



Piraí - 16



Conceição de Macabu - 15



Sumidouro - 15



Itatiaia - 14



Italva - 12



São João da Barra - 12



Areal - 10



Arraial do Cabo - 9



Silva Jardim - 9



Engenheiro Paulo de Frontin - 8



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Natividade - 7



Paty do Alferes - 7



São Sebastião do Alto - 6



Bom Jardim - 5



Carapebus - 5



Carmo - 5



Comendador Levy Gasparian - 5



Duas Barras - 5



Miracema - 5



Santa Maria Madalena - 5



São José de Ubá - 5



Cantagalo - 4



Cardoso Moreira - 4



Rio das Flores - 4



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



Varre-Sai - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Trajano de Moraes - 1