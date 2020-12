Um ônibus também foi queimado na região Reprodução Facebook

Publicado 20/12/2020 09:11 | Atualizado 20/12/2020 15:32

Rio - Um comerciante morreu vítima de bala perdida em um tiroteio entre policiais e traficantes na madrugada deste domingo, no Jardim Ambaí, na região de Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos, José Ignacio Pereira era dono de um trailer e estava trabalhando quando foi atingido pelos disparos.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do comerciante. "Conheço a família dele todo mundo gente boa complicado", escreveu um internauta. "Foi aqui na esquina da minha casa que o cara morreu. O ônibus foi queimado depois e, uns 20 minutos daqui de onde o cara foi baleado. Um inocente que tinha um trailer. Que Deus aqueça o coração dessa família", postou outra moradora da região.

Além dele, um homem de 48 anos, motorista de ônibus - que foi incendiado por criminosos - sofreu queimaduras de segundo grau nas pernas e braços e precisou passar por procedimento cirúrgico. Ele está internado em estado estável no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

A Polícia Militar confirmou a morte do homem após o confronto na região e afirmou que o ônibus foi incendiado por criminosos da comunidade Buraco do Boi, na Av. Henrique Duque Estrada Meyer. O motorista foi socorrido na hora e encaminhado ao hospital da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 22h e conseguiram conter rapidamente as chamas. Quando eles chegaram, a vítima já havia sido levada.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).