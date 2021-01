82ª DP de Maricá Foto: Karla Miranda

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 18:27 | Atualizado 23/01/2021 20:49

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam, na última sexta-feira (22), um homem suspeito de estuprar e engravidar a própria filha. A vítima teria dado à luz na quinta-feira (21), mas os militares foram informados de que ela foi obrigada a deixar o bebê na área da mata de uma aldeia indígena, em São José do Imbassaí, Maricá. Apesar de resgatado, o recém-nascido morreu assim que deu entrada no hospital.

Segundo a assessoria de imprensa da PM, os policiais foram ao local verificar uma ocorrência e acabaram informados de que uma mulher era estuprada pelo pai há anos. Até a chegada dos militares, os indígenas da aldeia seguraram o homem, que foi encaminhado à 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado. Por não haver flagrante, ele acabou liberado.