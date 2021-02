39º BPM Divulgação

Rio - Dois suspeitos foram baleados, na manhã desta quinta-feira, em confronto com a Polícia Militar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, policiais do 39º BPM (Belford Roxo) estavam em deslocamento pela Rua Quatro, no bairro de Santa Tereza, quando homens armados atiraram contra os agentes e houve confronto.

Após o confronto, os policiais encontraram os dois homens baleados. Eles foram socorridos na Unidade Hospital de Belford Roxo. Não há informação sobre o estado de saúde deles.



Na ação, uma pistola e um fuzil foram apreendidos.