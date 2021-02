David Edson Fernandes Lins, o "Dois" ou "BC", e outros quatro criminosos foram presos Divulgação/ Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 09:56 | Atualizado 11/02/2021 13:26

Rio - Policiais civis da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta quarta-feira, cinco traficantes do Morro da Providência, no Centro do Rio. Entre os presos, está David Edson Fernandes Lins, vulgo “Dois" ou "BC”, líder da facção criminosa na localidade. Eles foram encaminhados para a delegacia de Piedade e serão transferidos nesta quinta-feira para a Cidade da Polícia.



Cinco traficantes do Morro da Previdência foram presos em operação nesta quarta-feira (10) WhatsApp do DIA (98762-8248)

De acordo com o delegado Antenor Lopes Martins Junior, diretor do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC), a ação, ocorrida no Viaduto 31 de Março, no Centro, foi resultado de mais de um mês de investigação da distrital e contou com o apoio da Polícia Militar.

"Essa quadrilha é extremamente violenta e agressiva, vem realizando diversos ataques à base da UPP que existe naquela localidade", disse o delegado. O diretor da DGPC também afirmou que David Edson Fernandes era o foco da operação, já que ele atuava diretamente nos ataques.

Conforme apurado, eles estavam saindo do Morro da Coroa, também na Região Central da cidade. No momento da abordagem, os criminosos estavam em um comboio de quatro veículos. Houve intensa troca de tiros e dois destes carros conseguiram escapar. Já os demais veículos foram dominados pelos agentes.

Com os traficantes, foram apreendidos quatro pistolas, 19 carregadores de pistola, quatro granadas, quatro rádios transmissores, dois cintos táticos e farta quantidade de munição de diferentes calibres. Ainda segundo o delegado, outras prisões ainda serão feitas na comunidade. "Não vamos medir esforços para combater essa facção criminosa", disse o delegado Antenor Lopes



"BC" é apontado como responsável por liderar pessoalmente ataques a Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Os demais presos foram Pablo dos Santos, o "Rouba Cena", Jefferson Galdino Serazo, o "Cebola", Thales Barbosa de Souza da Silva, o "Gatonalha", e Reinaldo José dos Santos Dias, todos gerentes de carga de entorpecentes da facção criminosa.