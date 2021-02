Movimentação em polo de vacinação de São Gonçalo. Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 12:38 | Atualizado 11/02/2021 13:24

Rio - Depois de uma interrupção na vacinação devido à confusão gerada por pessoas furando fila, a Prefeitura de São Gonçalo mudou o Plano de Ação Municipal e retomou a vacinação nesta quinta-feira. O município resolveu dar prioridade aos profissionais de saúde com mais de 60 anos e à população idosa da cidade. Também houve alteração nos locais e no horário de atendimento. O retorno da aplicação do imunizante contra a Covid-19 no município aconteceu nesta quinta-feira (11). A população enfrentou longas filas, mas elogiou o atendimento.

Na rodada anterior, as doses acabaram antes de atender os idosos e profissionais do município que esperavam na fila, e eles tiveram seus lugares tomados por moradores e profissionais de outras cidades. A confusão teria sido causada pela falta de informação e de priorização dos grupos indicados pelas autoridades de saúde do estado. O caso chamou a atenção do Ministério Público Federal (MPF), que notificou o secretário municipal de saúde André Vargas para justificar a falta de prioridade nas aplicações das vacinas nos grupos de idade mais avançada.

Publicidade

Na retomada da aplicação do imunizante, as filas longas foram se dissipando pela manhã e a população elogiou a nova organização criada pela Secretaria de Saúde Municipal. "Graças a Deus já se foi a primeira etapa. O atendimento foi bem tranquilo e rápido, foi além das minhas expectativas. Sem problemas", contou Jorge Amaral, que acompanhou sua mãe, Dona Dorvalina, de 90 anos, na vacinação.

Outra moradora do município, Leila de Oliveira também levou a mãe, Dona Dejanira, para se vacinar e elogiou a organização dos postos. "Até que eu achei bem organizado, estava achando que ia ser aquela confusão, né? Fiquei até preocupada por ela ser idosa. Mas não, foi tudo bem. Até o momento que eu fiquei lá, estava tudo organizado. Não demorou, foi rápido e eles estavam bem atenciosos com os idosos", relatou Leila.

Publicidade

São Gonçalo recebeu 8,2 mil doses da vacina CoronaVac na última terça-feira. A mesma quantidade dessa nova remessa de vacinas continua retida na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), no Barreto, em Niterói, e só será retirada em data a ser definida pelo Governo do Estado para aplicação da segunda dose.

Nesta etapa, poderão ser vacinados idosos com mais de 87 anos que apresentem documento de identidade e carteira de vacinação. Os profissionais de saúde com mais de 60 anos e que trabalham em hospitais serão contemplados. São eles: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal. Os idosos acamados que já são atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) também serão vacinados.

Publicidade

Confira o público-alvo e documentação que deve ser apresentada para a vacinação:

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade.

Publicidade

Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar e carteira de vacinação.

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios.

Publicidade

Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo e carteira de vacinação.

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo.

Publicidade

Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo e carteira de vacinação.

– Idosos com mais de 87 anos

Publicidade

Documentos solicitados: identidade e carteira de vacinação.

Alteração em local e horários de vacinação

Publicidade

A partir desta quinta-feira (11), a vacinação contra a covid-19 em São Gonçalo acontecerá nas seguintes unidades: polos sanitários Hélio Cruz, em Alcântara; Washington Luiz, no Zé Garoto; as clínicas gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, e a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Nova Cidade. O Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, em Rio do Ouro, deixará de aplicar a vacina contra a covid-19 por estar próximo de outra unidade que já presta o atendimento. As unidades estarão aplicando as vacinas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto no ponto facultativo do dia 15 de fevereiro e na terça-feira de Carnaval (dia 16 de fevereiro).

Segunda dose

Publicidade

As vacinas CoronaVac que vão imunizar com a segunda dose os profissionais da saúde da linha de frente nos hospitais públicos e particulares da cidade já começaram a ser administradas, desde a última segunda-feira (8), nos locais de trabalho. Funcionários e pessoas de Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e pessoas de residências terapêuticas começaram a receber a segunda dose nesta quarta-feira (10).

Balanço

Publicidade

Até o fim da tarde desta terça-feira (09), São Gonçalo vacinou 23.600 pessoas, sendo 21.726 trabalhadores da saúde, 437 idosos com mais de 90 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e 67 pessoas de residências terapêuticas.

Todos os profissionais da saúde serão contemplados com a vacinação. Entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme a disponibilidade de vacinas. Desde o início da campanha de vacinação contra covid-19, o município de São Gonçalo vem cumprindo o que determina o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, tanto na utilização e reserva das vacinas quanto no atendimento aos grupos prioritários.

Publicidade

Vacinação em Niterói



Já nesta quinta-feira (11), com a retomada da vacinação de idosos de 88 anos para baixo voltou a ser feita e a organização teria sido reelaborada, com atendimento mais rápido e sem grandes problemas.



Publicidade

"O atendimento foi imediato e cordial. Houve uma expressiva mobilização dos profissionais de saúde do município essa parceria com a Uff também foi bem produtiva, pois espaço é o que não falta no Campus Gragoatá. Minha mãe, Dona Gilda, está com 93 anos e a família ficou angustiada quando o estoque de vacina acabou. Agora foi um alívio", explicou Cristóvão Araripe, que levou sua mãe, Dona Gilda, de 93 anos, para se vacinar no pólo de atendimento da UFF.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o drive-thru de vacinação começou nesta quinta-feira, e vai ser das 8h até às 20h e na sexta-feira a mesma coisa. A cidade recebeu 5.600 vacinas que estão sendo distribuídas pelos pólos. Eles preenchem um cadastros e já vai embora com uma previsão para a segunda dose



Publicidade